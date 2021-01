Lees-Melou, Dolberg : l'OGC Nice remet des cadres dans le décors

L'OGC Nice reçoit les Girondins de Bordeaux ce dimanche à l'Allianz Riviera (15h). Après plus de trois mois sans victoire à la maison, les Aiglons vont au moins pouvoir remettre quelques cadres sur le près. Lees-Melou et Dolberg pourraient être titulaires pour la première fois en 2021.

Alors qu'ils ont perdu les clefs de la maison depuis plus de trois mois, les Aiglons vont au moins retrouver cadres pour embellir le décors. Le dernier succès à l'Allianz Riviera remonte au 3 octobre dernier face à Nantes (2-1) et depuis, le Gym a enchaîné quatre défaites et deux matchs nuls à domicile. Un rythme de relégable qui explique notamment ce classement loin des objectifs du club. 13e à trois points des Bordelais (10e), les Aiglons peuvent au moins recoller à la première partie du classement en cas de succès face aux Girondins.

Lees-Melou de retour après un mois et demi d'absence

Pour cela, Adrian Ursea peut compter sur le retour de son capitaine Pierre Lees-Melou. Absent depuis un mois et demi en raison de blessures à la cheville puis au poignet, le natif de Langon (Gironde) figure bien dans le groupe pour affronter les Bordelais. Avec 3 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 cette saison, il est un des rares cadres du vestiaire à tenir son rang et son retour va permettre de stabiliser le milieu où va beaucoup manquer Morgan Schneiderlin, qui ne reviendra pas avant encore deux semaines sous le maillot rouge et noir. "Je ne me suis jamais plaint des absences, ce n'est pas dans mes habitudes," rappelle Adrian Ursea. "Pierre on connait son expérience et sa capacité à fournir les efforts. Son influence est énorme. Mais on s'interroge sur son état de forme."

Dolberg enfin titulaire ?

Lees-Melou pourrait donc démarrer sur le banc, même si la tentation est grande de relancer d'entrée celui qui doit équilibrer un milieu désorganisé depuis le début de l'année 2021. Peu de doute en revanche concernant le retour dans le XI titulaire de Kasper Dolberg. Le Danois n'a pas démarré une rencontre depuis le derby face à Monaco (1-2 - 08/11) et sa présence devant manque clairement aux Aiglons. Même si son bilan cette saison est très en dessous des attentes (3 buts - 0 passe décisive), Dolberg reste un buteur au sang-froid précieux par ses appels et son jeu dos au but.

Son sourire nous donne espoir

"Kasper est en train de retrouver la forme," explique Ursea. "En tout cas il a le sourire. Il peut sembler froid mais il est très attachant. Et son sourire nous donne espoir qu'il réponde présent sur le terrain si je fais appel à lui." Avec l'Euro à disputer au mois de juin avec le Danemark, il devra de toute façon faire mieux pour être sélectionner et doit être comme une "recrue" pour le Gym cet hiver, alors qu'il n'a disputé que la moitié des rencontres depuis le début de la saison.

Les Girondins n'ont plus battu le Gym depuis 2014 en Ligue 1

Autres retours pour cette 20e journée, ceux de Robson Bambu, qui a purgé ses deux matchs de suspension, et de Myziane Maolida. L'ancien lyonnais est rétabli et figure lui aussi dans ce groupe de 20 joueurs convoqués, où l'on retrouve également Hicham Mahou, auteur de deux entrées intéressantes à Brest et à Metz. Rony Lopes et Jordan Lotomba sont quant à eux absents, comme Danilo et Dante.

Côté Bordelais, pas de Pablo en défense. Le Brésilien s'est engagé ce samedi avec le Lokomotiv Moscou. Hatem Ben Arfa est très incertain. Les Girondins restent sur 11 matchs sans victoire face au Gym et n'ont plus battu les Niçois depuis 2014.

OGC Nice - Girondins de Bordeaux : match à vivre dès 14h45 ce dimanche sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi à 15h.