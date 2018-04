Plus que jamais cette saison, l'Olympique de Marseille compte sur son "12e homme" ce jeudi. En quart de finale retour d'Europa League, Marseille doit renverser la vapeur après sa défaite 0-1 à Leipzig la semaine dernière.

Plus de 60 000 spectateurs vont répondre présents. Et le Stade Vélodrome va battre le record d'affluence pour un match européen de l'Olympique de Marseille.

Suffisant pour impressionner les jeunes joueurs de Leipzig ?

"Non, c'est super que le stade soit plein. Des matchs avec des grosses ambiances, on en a déjà joué souvent" Marcel Sabitzer, attaquant de Leipzig

Mais à Marseille, le joueur dont tout le monde parle, c'est évidemment Timo Werner ; non seulement, parce que l'attaquant a inscrit le seul but du match à l'aller, mais aussi parce qu'il a déjà fortement souffert du bruit dans un match de foot

Juste pour signaler aux supporters de l’OM que Werner a des problèmes aux oreilles et ne supporte pas les grosses ambiances... faudrait songer à remplir le Vel et mettre le feu jeudi ! Je voudrais tellement revivre une demi finale de coupe d’Europe comme contre Newcastle...

Lors d'un déplacement sur le terrain du Besiktas Istanbul en Turquie, T.Werner avait dû quitter le terrain en première période, victime d'étourdissements dus au bruit infernal dans le stade.

"Il est jeune, en effet, mais il peut jouer dans n'importe quel stade. Des stades bruyants, on en a déjà connu, on appris à composer avec Je ne pense pas que le bruit nous pose problème, ou soit décisif. Nous, on n'a pas envie de se cacher ici. On vient avec beaucoup d'ambition et de courage" Ralph Hasenhüttl, entraîneur de Leipzig