France Football publie ce mardi son classement "quelle est la ville la plus foot". Un classement qui est dominé par Saint Etienne. Lens est 3ème, Lille 5ème, Valenciennes 17ème et Dunkerque 40ème. Les journalistes de France Football se sont appuyés sur 9 critères pour établir ce classement.

Lens et Lille dans le top 5 des villes les plus foot

L'idée de ce classement est née suite aux propos du directeur sportif du Paris Saint-Germain Leonardo qui avait fait la polémique chez les amateurs de football dans la capitale: "Paris n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille"

Le classement, qui prend en compte les villes de L1, L2 et D1 féminine, révèle que finalement Marseille occupe seulement la 4ème place derrière le trio Saint Etienne, Lyon, Lens. Lille occupe la 5ème place. Valenciennes est 17ème et Dunkerque 40ème.

9 critères pour établir une hiérarchie

France Football s'est basé sur 9 critères afin d'établir ce classement:

le palmarès l'affluence en fonction de la population locale le nombre de club recensés dans la ville le nombre de suiveurs sur les réseaux sociaux la capacité du stade le record d'affluence le nombre de saison en L1 masculine et D1 féminine les performances européennes l'indice de ferveur France Football

A Lens le club fait partie de toi

L'ancien joueur lensois Chérif Oudjani, qui a porté les couleurs du club entre 1983 et 1986, confie dans ce dossier son amour pour le club sang et or, la ville et ses supporters: “Lens est ne ville qui respire le football les jours de match, comme à Buenos Aires, Split, Rotterdam, Dortmund ou Istanbul. C'est une ville où il n’y a pas grand chose d’autre que le football. c’était à la base le seul plaisir des mineurs. A Paris, on va au musée ou au théâtre. A Lens le théâtre c’est Bollaert.”