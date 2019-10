Lens-AJA : "un très bon test pour nous" selon Jean-Marc Furlan

Auxerre, France

22 000 supporters sont attendus, ce lundi soir, au stade Bollaert pour l'affiche Lens-AJA, en match du clôture de la 11e journée de Ligue 2. Les Lensois sont deuxième du championnat et restent sur une série de cinq victoires consécutives (Châteauroux, Caen, Paris FC et Orléans). Les Icaunais vont tenter de mettre fin à cette série.

"Ils sont sur quatre victoires d'affilée. A nous maintenant d'arrêter leur série" - Jean-Marc Furlan

L'AJA reste sur une très belle victoire face au Havre (2-0) juste avant la trêve internationale. Ce déplacement à Lens est un test pour les Auxerrois face à une équipe qui joue clairement la montée en Ligue 1. "C'est un club qui a changé la moitié de son équipe, ils ont engagé de très bons joueurs. C'est à nous de se mettre à leur hauteur. On va voir quelle est notre valeur du moment. C'est un très bon test", reconnaît l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan.

"C'est une équipe qui marque beaucoup de buts en contre", explique le coach. "Ils sont aussi très performants sur coup de pied arrêté et ces dernières saison ils réussissent en plus à obtenir plus de penalty que la moyenne, l'ambiance du stade y est surement pour quelque chose".

L'ambiance du stade Bollaert

Lens compte la plus grosse affluence de Ligue 2, en moyenne 25 000 spectateurs. C'est même la 6e affluence Ligue 1-Ligue 2 confondues. "Ça a un impact important sur joueurs, reconnaît Jean-Marc Furlan. _J_'ai joué deux ans au RC Lens, c'est merveilleux cette ambiance. Pour un joueur, c'est rare d'avoir ça. Même si t'es adversaire ce n'est que du bonheur. Quand tu portes les couleurs sang et or, tu as conscience qu'il te faut être à la hauteur de ce public. Et quand t'es adversaire, tu as envie de te hisser à leur niveau. Ça motive les garçons, c'est très agréable de jouer à Bollaert."

Lens-AJA coup d'envoi à 20h45, avant match sur France bleu Auxerre à 20h30.