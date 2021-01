Lens : Arnaud Kalimuendo, nouvelle pépite de la ligue 1 à seulement 18 ans?

Arnaud Kalimuendo n'a pas réfléchi longtemps quand Franck Haise lui a promis du temps de jeu sous le maillot lensois. Barré par une légion d'attaquants au PSG, le néo international espoir, couvé par Thiago Motta en réserve a rapidement donné son accord au Racing Club de Lens pour prouver qu'il avait déjà le talent et la maturité nécessaire pour fouler régulièrement les terrains de L1.

Kalimuendo, le premier coup de coeur lensois en 2021 Copier

Franck Haise séduit d'entrée.

L'entraîneur lensois a très rapidement eu la confirmation qu'il avait fait le bon choix en attirant Arnaud Kalimuendo à la Gaillette: "Lors de la première séance d'entraînement avec nous, il a très vite trouvé cette facilité à cadrer et à faire les bons choix. Quand on est intelligent dans le football, ça aide". Quelques jours plus tard, il le lançait le 18 octobre dans le derby face au LOSC après seulement quelques séances avec ses nouveaux partenaires."

Je le trouve les yeux fermés

Le meneur de jeu lensois, Gaël kakuta, a lui aussi tout de suite compris que le titi parisien allait très vite trouvé sa place sur le front de l'attaque lensoise: "Arnaud apporte de la technique, de la vitesse, je le trouve les yeux fermés. Et c'est un plus pour nous de l'avoir sachant qu'il y a déjà en attaque Florian Sotoca, Ignatius Ganago, Simon Banza et Corentin Jean". Kakuta a déjà offert deux passes décisives à Kalimuendo, devant Angers et face à Rennes.

5 choses à savoir sur Arnaud Kalimuendo

Il aura 19 ans le 20 janvier 2021 Il a décroché un bac ES Il a terminé 3ème du Mondial U17 avec Lihadji, Aouchiche, Pembélé et Kouassi en 2019 Il est un grand amateur de NBA et de tennis Il a rejoint le PSG en 2012, il y a signé son premier contrat pro en septembre 2019