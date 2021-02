Grâce à ses salariés, le Racing Club de Lens fait une économie de 2,6 millions d'euros

Le directeur général du Racing Club de Lens était l'invité de France Bleu Nord ce lundi soir. Arnaud Pouille est revenu sur le superbe début de saison des Sang et Or. Il a également évoqué la situation financière très compliquée du football français et les conséquences sur son club.