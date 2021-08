Lens - ASSE : premier test en sol mineur

Après un départ mitigé face à Lorient (1-1) l'AS Saint-Etienne effectue son premier déplacement de la saison à Lens ce dimanche. Face au 7e de Ligue 1 la saison dernière, les Verts vont tenter de ramener des points d'une rencontre qui s'annonce bouillante. Le 113e derby de la mine entre Lens et Saint-Étienne va en effet être l'occasion des "vraies" retrouvailles entre les Sang et or et leur public. "On sait que Bollaert c'est l'un des meilleurs publics français reconnait le milieu de terrain Lucas Gourna. Cela va être un grand évènement pour eux, pour nous et pour tout le football français. On s'attend à un match très compliqué".

Qui pour accompagner Harold Moukoudi ?

Pour ce déplacement Claude Puel récupère plusieurs éléments mais ne pourra toujours pas compter sur Miguel Trauco (voir par ailleurs). En son absence dans le couloir gauche, le manager des Verts pourrait de nouveau aligner Timothée Kolodziejczak plutôt convaincant contre Lorient. À moins qu'il ne titularise Gabriel Silva et ne fasse glisser le Nordiste dans l'axe ce qui aurait comme conséquence de repousser Mickaël Nadé sur le banc. Il y a également l'option Seydou Sow. Dans ce qui constitue le principal chantier des Verts en ce début de saison Claude Puel a expliqué que "tout était ouvert" concernant la place de titulaire aux côtés d'Harold Moukoudi.