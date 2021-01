Lens: Ces joueurs de l'ombre qui portent le Racing

Depuis le début de la saison, une équipe-type s'est forcément dégagée dans l'esprit de Franck Haise. Aujourd'hui on peut avancer que plusieurs joueurs ont un temps d'avance sur la concurrence. C'est le cas dans le but de Jean-Louis Leca, de Gradit et Badé en défense centrale, de Cahuzac et Fofana au milieu de terrain, de Clauss dans le rôle de piston ou encore du duo Kakuta Sotoca en attaque.

Mais pour autant leurs concurrents ne lâchent rien depuis le début de la saison, convaincus de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice lensois. Car comme le dit si bien Franck Haise, peu enclin à utiliser les terme "titulaires" et "remplaçants", il y a pour chaque rencontre de L1, une équipe qui débute et une autre qui termine la rencontre et au final c'est un groupe qui gagne.

Steven Fortes nouvelle option défensive

Le cap-verdien a débuté la saison dans l'ombre du trio Badé Gradit Médina. Il s'est servi de cette frustration et de cette concurrence pour avancer et se remettre en question. Depuis 2 matches, il relaie Loïc Badé blessé à la cheville, et il démontre qu'il est une solution très crédible dans l'axe de la défense. Il semble d'ailleurs plus à l'aise dans ce rôle que sur la gauche ou la droite de ce trio. Il pourrait enchaîner face à Nice.

Cheick Doucouré défie le capitaine

Le jeune malien est "victime" aujourd'hui de la hiérarchie du vestiaire. Très performant ces dernières semaines , il est clairement le numéro 3 derrière le capitaine et patron du vestiaire, Yannick Cahuzac et la recrue la plus chère de l'histoire du club, Seko Fofana. Pourtant il a déjà disputé 14 matches de championnat, profitant en début d'exercice de la blessure de l'ancien joueur de l'Udinese.

Cheick Doucouré face à Brest © AFP - Sylvain Lefebvre

Tony Mauricio le passeur décisif sorti du banc

Le meneur de jeu a compris au moment de la signature de Gaël Kakuta qu'il lui serait compliqué d'obtenir un statut de titulaire cette saison. Il n'a débuté qu'une seule rencontre de championnat. Mais ses entrées sont à chaque fois très intéressantes. Avec seulement 289 minutes passées sur le terrain il est pourtant le deuxième passeur de l'équipe avec 3 offrandes, à égalité avec Florian Sotoca.

Simon Banza l'attaquant au mental de fer

L'attaquant lensois a fêté comme il se doit son 3ème but de la saison inscrit à Marseille mercredi. Il était un titulaire surprise dans le onze de Franck Haise. Ganago et Kalimuendo étant attendus au coup d'envoi. Simon retrouve enfin la confiance qui le fuyait depuis de nombreux mois. Buteur à Reims le 8 novembre il avait mis fin ce soir-là à 9 mois sans but inscrit en match officiel.