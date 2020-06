« Lens, de sang et d’or », la première série-documentaire du football français, inspirée de Sunderland

La chaîne l’Equipe diffuse mercredi et jeudi soir les quatre épisodes de la série « Lens, de sang et d’or », une série sur un modèle inédit dans le football hexagonal. France Bleu Nord vous dévoile les extraits.

Vous faites peut-être partie des néo-supporters des Black Cats, les joueurs de Sunderland, le club de troisième division britannique, devenu médiatique grâce à la série Netflix (Sunderland Till I die) qui lui est consacré. Eh bien - si vous ne l’êtes pas encore - vous alez tomber amoureux des Sangs et Or, les joueurs du RC Lens, au cœur de l’équivalent français !

100 heures de tournage

Le mythique club du bassin minier est le premier dans l’hexagone à avoir été suivi toute une saison par des caméras. 100 heures de tournage, 280 heures d’images qui racontent 9 mois extraordinaires : le changement d’entraîneur, l’hommage au « druide » Daniel Leclercq, la crise du Coronavirus et enfin la montée insolite.

Les caméras ont eu accès à tout, ou presque : les tribunes de Bollaert, la pelouse de la Gaillette – le centre d’entraînement – les placards remplis de maillots chez les supporters. Mais aussi des images que l’on ne voit presque jamais : la causerie de Philippe Montanier, les encouragements du gardien Jean-Louis Leca ou encore ce moment où 10 minutes avant un match, en plein mercato estival, le directeur général lensois Arnaud Pouille a un entretien très tendu avec le président de Guingamp à propos du milieu de terrain El Hadji Ba.

Ne pas jouer un jeu

Filmé dans son bureau londonien, Joseph Ougourlian lui aussi a accepté l’intrusion des caméras. « On s’est dit dès le début si on rentre dans l’idée d’une série, il faut que l’on joue le jeu et non pas que l’on joue un jeu » explique Joseph Ougourlian. Une ouverture saluée par le co-producteur du documentaire François Pesenti : « la seule limite que l’on s’est donnée c’est celle fixée par le coach sur la vie de l’équipe elle-même et c’était de plus en plus facile au fil du documentaire ».

"C'est quelque chose d'assez unique et de novateur en France" se félicite Joseph Ougourlian Copier

Les quatre épisodes sont diffusés ce mercredi 24 juin et jeudi 25 juin gratuitement sur la Chaîne l’Equipe à partir de 21h.

A cette occasion, France Bleu Nord organise une émission spéciale ce mercredi 24 juin en direct de la Gaillette de 17h à 19h. Le directeur général du club Arnaud Pouille, les plus fidèles supporters, les joueurs Florian Sotoca ou Jonathan Gradit, des anciens comme Eric Sikora et Tony Vairelles, mais aussi les producteurs du documentaire seront au micro de Benoît Dequevauviller et Emma Sarango.