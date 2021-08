Lens débute sa saison pour un déplacement compliqué à Rennes

Lens sait qu'il aura fort à faire face une formation rennaise qui devraient une nouvelle fois lutter pour les places européenne. Même s'ils ne le disent pas ouvertement, les joueurs à l'image de Seko Fofana ne veulent pas se contenter de viser seulement le maintien. En attendant, il leur faudra aujourd'hui réussir à bien défendre, sans Gradit, Haidaïra ni Médina, en s'appuyant sur le jeune Wooh qui devrait faire ce dimanche ses grands débuts en L1, et pourquoi pas sur Danso , qui comme Frankowski est déjà dans le groupe.

le groupe lensois pour rennes

L'enjeu : Résoudre les problèmes en défense

C'était un des petits défis de la préparation: Terminer le maximum de match sans encaisser le moindre but. Et bien c'est raté. Les artésiens ont encaissé au moins un but dans chacun de leur match de préparation. Mais Franck Haise est confronté à un premier casse-tête : Gradit et Médina sont suspendus, Haïdara s'est blessé au mollet dans la semaine et Michelin a quitté le club pour signer à l'AEK Athènes. IL devrait être remplacé par le jeune Boura. L'international autrichien Danso qui a signé 2 jours avant ce match un contrat de 5 ans avec le Racing, étant déjà dans le groupe, on pourrait le voir fouler la pelouse dans la défense lensoise.

La décla : l'ambition de Seko Fofana.

Le milieu de terrain espère obtenir le maintien le plus rapidement possible avant de pouvoir se lancer d'autres défis: " Je suis toujours ambitieux, je ne vais pas vous confier tout de suite mon objectif mais on travaille pour réaliser de bons matches avec l'espoir de faire mieux que la saison dernière."

Seko Fofana au micro de France Bleu Nord Copier

Le joueur à suivre : le débutant Christopher Wooh.

L'ancien nancéien, recruté libre en juin dernier, va faire à 13H ses premiers pas sur une pelouse de L1. A 19 ans, il devrait débuter dans un poste axial au sein de la défense à 3 mise en place par Franck Haise depuis la saison dernière. En l'absence de Gradit et Médina, tous les deux suspendus, le jeune Wooh devrait diriger un trio défensif orphelin d'Haïdara touché au mollet.

La stat du match : 2 nouvelle recrues cette semaine

Le Racing Club de Lens a profité de cette dernière semaine de préparation pour engager 2 nouveaux joueurs. L'autrichien Kevin Danso, âgé de 22 ans et qui évoluait à Augsbourg en Bundesliga, va intégrer la rotation défensive du club artésien. Le directeur sportif Florent Ghisolfi a aussi recruté l'international polonais Przemyslaw Frankowski. Habitué à évoluer piston droit, l'ancien joueur des Chicago Fire en MLS, sera placé en concurrence avec Jonathan Clauss.

La compo "France Bleu Nord":

La grosse interrogation est de savoir qui va accompagner Fortes et Wooh en défense centrale. Haise a laissé planer le suspens : Faire reculer un milieu de terrain défensif, Doucouré ou Cahuzac, peut être une solution.

Leca - Fortes Wooh Boura - Clauss Fofana Doucouré Machado - Kakuta - Ganago Banza

L'adversaire : Un Stade Rennais qui vise les sommets