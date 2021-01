Lens : déplacement périlleux à Marseille face à un OM revanchard

Les lensois dispute ce mercredi un match de L1 qui avait été reporté suite à plusieurs cas de COVID au sein du club artésien. Les joueurs de Franck Haise, qui n'ont plus gagné depuis 3 matches, vont retrouver sur leur chemin une formation olympienne qui vient de s'incliner à domicile face à Nîmes.

Cette défaite a provoqué beaucoup de remous au sein du club artésien. Tour à tour, le défenseur Alvaro Gonzalez, l'entraîneur André Villas Boas et le président Jacques-Henri Eyraud ont pris la parole pour remobiliser des joueurs qui sont complètement passés à côté de cette rencontre à domicile contre la lanterne rouge. Dimitri Payet et Florient Thauvin, les deux leaders offensifs sortis par leur coach juste après l'heure de jeu voudront absolument montrer un autre visage.

Peu de changement dans le onze lensois?

L'entraîneur lensois Franck Haise a laissé entendre qu'il ne devrait pas effectuer de nombreux changements dans son onze de départ, malgré l'enchaînement de 3 matches en une semaine, Nantes dimanche dernier, Marseille ce mercredi et Nice samedi.

Toujours privé de Loïc Badé, touché à la cheville, il devrait renouveler sa confiance dans l'axe de sa défense à Steven Fortes, très intéressant à Nantes. Gradit et Haidara pourraient une nouvelle fois lui être associés. Au milieu de terrain, Lens sera privé de son capitaine Cahuzac suspendu. La paire Doucouré Fofana sera donc une nouvelle fois alignée derrière le meneur de jeu Kakuta, auteur de son 8ème but en L1 dimanche. Devant, Sotoca pourrait retrouver Kalimuendo qui pourrait prendre la place de Ganago, auteur d'un seul but lors de ses 12 derniers matches de L1.e