Lens en Ligue 1 - les supporters attendent ça depuis 2008 !

C'est officiel, Lens est en Ligue 1. La Ligue Professionnelle de Football l'a annoncé ce jeudi 30 avril. Une montée dans des circonstances particulières, mais les supporters "sang et or" ne boudent pas leur plaisir.

Murielle supportrice depuis plus de 40 ans du Racing Club de Lens attendait cette montée dans l'élite du Football Français depuis plus de 12 ans. Elle est impatiente de retrouver le stade Bollaert et son ambiance.

Depuis 2008, on galère c'est amplement mérité !

Même constat pour Dominique Leroux, le président de l'association Cap'tain Siko. L'année dernière on a failli monter après des matchs de barrages épiques, ça se concrétise enfin.

Lens en ligue 1 c'est une récompense pour les supporters !

Les supporters attendent maintenant le retour dans les tribunes de Bollaert pour fêter la montée en Ligue 1.