Lens : l'ambitieux Seko Fofana ne pense pas qu'au maintien

Seko Fofana devrait participer face à Montpellier samedi à 21H à son 6ème match de Ligue 1 consécutif. Il a débuté les deux derniers devant Angers et à Rennes. L'international ivoirien ne semble plus souffrir de problèmes musculaires. Aujourd'hui il retrouve, match après match, le rythme et les repères qui ont fait de lui un joueur sur lequel le Racing Club de Lens a misé 10 ME, bonus inclus, soit la plus grosse indemnité jamais versée par le club dans son histoire.

A deux jours de cette nouvelle rencontre à domicile, le joueur est revenu sur ses débuts dans l'Artois, convaincu qu'il va encore monter en puissance dans les prochaines semaines et que les lensois vont confirmer les belles choses vues à Rennes la semaine dernière .

Le maintien

"Je ne suis pas surpris par les 21 points déjà pris. On essaie de travailler simplement au quotidien et de mettre des choses en place. On a de la réussite mais il faut continuer sur cette lancée et surtout ne pas lever le pied. Le maintien reste l'objectif majeur, mais j'ai mon objectif personnel que je garde pour moi pour l'instant"

Des débuts difficiles

"En effet j'ai connu des débuts compliqués avec de nombreuses rechutes après ma blessure musculaire. On aurait pu gérer différemment mais avant de signer ici, en Italie, j'ai tout donné, j'ai joué durant tout l'été. Je n'ai pas eu le temps d’avoir une préparation normale d’avant saison. Mais aujourd’hui je retrouve ma forme, je ne suis pas encore à 100% mais j’évolue bien."

La mise au point avec Franck Haise

"Le coach sait ce que je peux apporter. Mais il m'a demandé d'être patient, Les choses arrivent progressivement. Il veut que je ne stresse pas. De mon côté j'ai revu mes matches, je dois notamment être meilleur à la perte de balle, pour respecter l'équilibre de l'équipe. J'ai encore besoin de trouver des automatismes avec mes coéquipiers. Je suis très exigeant envers moi-même"

Séduit par le projet lensois

"Les dirigeants du club m'ont convaincu. Ils m'ont montré l’importance du projet. ils avaient confiance en moi. je ne pouvais plus faire semblant. Ce club a une grande histoire et l'objectif c'est de le faire remonter le plus haut possible"

Seko Fofana en chiffres: