Lens : l'attaquant Wesley Saïd s'engage pour 3 ans.

Le RC Lens ne déboursera donc pas le moindre euro pour s'attacher les services de cet attaquant de 26 ans qui a porté les couleurs de Rennes, Laval, Dijon et Toulouse. Wesley a disputé 118 matches de L1, inscrivant au passage 19 buts. Il avait été acheté 8 ME par le TFC en août 2019.

Une grave blessure au genou

Malheureusement il a passé la dernière saison à l'infirmerie. Victime d'une rupture d'un ligament croisé du genou croisé durant l'été dernier, il n'a joué qu'un seul match avec Toulouse en coupe de France le 20 avril 2021.

Haise connaît le joueur

Wesley Saïd connaît déjà Franck Haise puisque les deux hommes se sont cotoyés quand Wesley était en formation à Rennes. Il a aussi croisé la route de Corentin Jean et Seko Fofana dans les sélections jeunes françaises. L'entraîneur lensois était à l'époque sous le charme: "« Il avait toujours de l'avance. C'est un joueur à part. Durant ma carrière d'éducateur, en termes de qualité individuelle, c'est celui qui m'a le plus marqué. Mais j'attends qu'il aille au bout de son potentiel car, quand on a autant de qualités, il ne faut pas le gâcher. »

Le bourreau des lensois en 2019

Les supporters lensois se rappelleront sûrement que Wesley Saïd avait été leur bourreau en 2019. L'attaquant portait alors les couleurs de Dijon et avait permis à son équipe de s'imposer lors du barrage entre les 2 équipes ( 1-1 et 1-3).