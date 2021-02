Lens : l'éclosion de Jonathan Clauss

Lens se déplace à 15H sur la pelouse d'Angers. Un match durant lequel on devrait encore voir briller dans le couloir droit artésien Jonathan Clauss, véritable révélation de la saison. Arrivé libre en début de championnat l'ancien joueur de Bielefeld est devenu le chouchou des supporters lensois.

Jonathan Clauss n'a pas tardé à faire l'unanimité au sein du groupe lensois. Il est très vite devenu un titulaire indiscutable dans ce rôle de piston droit, reléguant Clément Michelin sur le banc des remplaçants. Depuis le début de la saison, il a participé à 21 rencontres de Ligue 1, débutant à 18 reprises. Il est avec 5 offrandes décisives, toutes compétitions confondues, le meilleur passeur du club. Il a d'ailleurs offert 3 buts sur les 4 derniers matches du Racing Club de Lens disputés en L1: "Je n'ai pas envie de m'arrêter là, je suis très ambitieux, j'ai envie de faire encore mieux. je suis très heureux et épanoui à Lens. Je vais tout faire pour que cela dure le plus longtemps possible"

Jonathan Clauss , un bonheur innatendu Copier

la coqueluche des supporters du Racing

En quelques mois, Jonathan s'est ainsi mis la majorité des supporters lensois dans la poche. Ses déboulés à répétition dans le couloir droit font depuis la rentrée le bonheur des amoureux du Racing. Certains d'ailleurs, gagnés par une euphorie à vous faire perdre toute objectivité, n'hésitent pas à lui imaginer dès maintenant un présent et un futur en équipe de France.

Jonathan Clauss en quelques chiffres