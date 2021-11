Lens (L1) : Simon Banza s'éclate au Portugal

De nombreux supporters lensois ne s'attendaient pas à voir Simon Banza quitter le club artésien le 31 août dernier. Après un début de saison réussi, 1 but et 1 passe décisives en 4 matchs de L1, l'attaquant sang et or avait décidé de faire ses valises au Portugal, conscient qu'il aurait du mal à enchaîner les rencontres à la pointe de l'attaque lensoise dans le costume d'un titulaire.

Titulaire à la pointe d'un 433

Ses premiers mois sur les terrains de Liga Bwin valident pour l'instant ce choix. Titulaire à chaque sortie de Famalicao, Simon Banza a déjà marqué 7 buts avec à la clé 3 doublés. Le premier de ces doublés a été inscrit lors de ses grands débuts en championnat face à Moreinense le 12 septembre : "On m'a accueilli à bras ouverts, raconte l'attaquant lensois, et ça s'est très bien passé. J'ai besoin de temps de jeu. J'ai besoin de jouer, de prendre de la confiance, de marquer des buts. J'en avait discuté avec le club et je remercie encore les dirigeants de m'avoir laissé partir parce que ce n'était pas leur intention initiale."

Le coeur toujours à Lens

Simon Banza qui garde bien entendu un oeil sur son club de coeur: "Bien sûr, j'ai toujours des contacts avec mes ancien coéquipiers. Beaucoup de joueurs sont devenus des amis, donc on se parle régulièrement. Etre lensois, c'est pour toujours dans le cœur. J'espère vraiment qu'ils vont continuer comme ça (Le RCL est 2ème de L1). Franchement les résultats actuels ne m'étonnent pas parce qu'il y a un super groupe, une superbe direction et un super coach."