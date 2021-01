L1 : Gaël Kakuta terminera-t-il sa carrière au Racing Club de Lens?

Revenu dans le Nord en début de saison, Gaël est aujourd'hui un homme et un joueur épanoui qui trouve son bonheur dans l'expression collective de son équipe. Et les adversaires du Racing ont bien compris qu'il était important de museler le meneur de jeu artésien pour espérer venir à bout d'un collectif lensois séduisant depuis le début de la saison: "Je prends en effet beaucoup plus de coups. Ce n'est pas grave, c'est le haut niveau, il faut s'adapter, c'est à nous de trouver les solutions."

Gaël Kakuta en conférence de presse avant d'aller défier Montpellier Copier

Finir sa carrière à Lens ou nouvelle aventure?

Gaël Kakuta est actuellement prêté par Amiens. Il sera officiellement lensois pour les 2 prochaines saisons si le club se maintien en L1 dans les prochaines semaines. A 29 ans, Le meneur de jeu, ne ferme d'ailleurs pas à la porte à une fin de carrière sous les couleurs sang et or: "Il faut en parler au club, vous savez très bien que jouer sous ces couleurs me tient vraiment à coeur. Tant que je serai performant et que le club voudra de moi, pourquoi pas. Moi je me sens bien ici.". Les dirigeants artésiens savent qu'ils sont aujourd'hui en position de force mais ils ont aussi conscience que leur joueur phare devrait avoir cet été de nombreuses propositions extérieures.

Lens-Montpellier à 17H. A suivre sur France Bleu Nord à partir de 16H avec Adrien Bray. Lens devrait retrouver en charnière centrale Loïc Badé, absent depuis 3 matches après une blessure à la cheville.