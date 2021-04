RC Lens : Le Mercato du Racing a déjà débuté

Et dans cette liste élargie, on trouve plusieurs joueurs évoluant en Ligue 1. Arnaud Pouille et ses équipes s'intéressent à plusieurs éléments qui sont aujourd'hui des cadres dans leurs équipes respectives. Le club, bien entendu, sur le sujet ne communique pas. Il tient seulement à rappeler que "le mercato ne commence qu'en juin et que, sur le sujet, la situation actuelle économique du football français appelle au calme."

Un milieu de terrain en cas de départ ?

Sous contrat dans le Forez jusqu'en 2024, Yvan Neyou séduit les recruteurs lensois depuis de longs mois. Le jeune stéphanois s'est imposé très vite dans le 11 de Claude Puel. A 24 ans, le camerounais, recruté au Portugal à Braga en équipe B pour 400.000 euros, a débuté 24 matches de L1 cette saison. Sa valeur est estimée entre 5 et 10 ME.

Loïc Neyou cette saison sous le maillot stéphanois © AFP - Loïc Venance

Un international algérien pour étoffer le secteur offensif ?

Farid Boulaya fait aussi parti des joueurs listés par la cellule de recrutement. Le milieu de terrain messin est l'une des belles surprises de la L1 cette saison. A 28 ans, il réalise la meilleure saison de sa carrière: en 27 matches il a déjà été l'auteur cette saison de 5 buts et 5 passes. Selon le site de référence, transfermarkt.fr, il est sous contrat en Lorraine jusqu'en juin 2022 et sa valeur est estimée à 4 ME.

Un ancien valenciennois pour concurrencer Kakuta ?

Fulgini s'apprête à quitter Angers, où il s'est forgé une très belle réputation cette saison. A 24 ans, Angelo, sous contrat jusqu'en 2023, réussit une saison pleine qui a attiré le regard de nombreux clubs. Pour recruter ce joueur auteur de 5 buts cette saison, il faudra peut-être débourser 10 ME. Arrivé en provenance de Valenciennes durant l'été 2017, le joueur sait qu'il va devoir, dans quelques semaines, faire un choix de carrière important.