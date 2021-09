Lens : Les confidences du gardien Jean-Louis Leca avant le derby

Il a aussi été question du Stade Bollaert, cet endroit si particulier pour jouer un derby. De son choix de venir à Lens qui s'est imposé comme une évidence et de sa fin de carrière alors qu'il est encore sous contrat au Racing jusqu'en 2023.

On fait ce métier pour vivre ces moments-là

"Ce sera en effet un moment privilégié. On fait ce métier pour vivre ces moments-là. Quand on fait une carrière modeste comme la mienne durant laquelle tu ne dispute pas la Ligue des champions (sourire), ces moments-là particuliers contre des grandes équipes et pour ta région ça te marque. Mon derby idéal ? On mène 1-0 et une libération avec un 2ème but à la 88ème. "

Parfois je m'arrête quelques instants pour écouter et regarder Bollaert

"A chaque match j'ai des bribes de 10, 15 secondes durant lesquelles je savoure cette ambiance. Je profite d'un arrêt de jeu, d'un moment VAR. Je me dis que j'ai de la chance de faire partie de la famille Sang et Or. "

Venir à Lens, c'était une évidence

"Quand on m'appelle en avril 2018 pour venir à Lens, je joue la montée avec Ajaccio. J'échange avec Eric Roy, j'étais déjà en contact avec un club de L1, je lui dis que même si je monte avec Ajaccio je veux venir à Lens. Nous n'avons discuté qu'une seule après-midi. J'ai toujours eu la passion des clubs populaires. Et quand j'ai joué à Valenciennes, j'ai compris ce que représentait Lens. On faisait de superbes saisons mais Lens était toujours plus populaire."

Farinez, je donnerai tout pour lui, pour que ca se passe le mieux possible

"Quand j'ai prolongé 2 ans, le club m'a clairement dit qu'il cherchait mon successeur et qu'il voulait que je l'accompagne. A un moment donné je me mettrai naturellement derrière lui. La situation est très claire. Je suis heureux dans cette situation. Ca se fera peut-être dans un mois, dans 6 mois ou en fin de saison. D'ailleurs c'est peut-être moi qui dirais au coach un jour, c'est le moment je suis fatigué. Ou lui viendra me voir et me dira, Jean-Louis c'est maintenant."

"Wuilker et moi on est ensemble. Quand il a joué à Paris, si je ne suis pas dans le projet club, je reste à la maison car je suis blessé. On a beaucoup discuté ensemble. Sur toute la saison dernière on a par exemple travaillé sur des vidéos où on faisait des arrêts sur image pour que je lui donne les commandements en français."

"C'est un félin. Oui, il y a du Bernard Lama chez Wuilker. Il est très fort, très explosif. Aujourd'hui il a tout pour un jour devenir un numéro 1. je n'aurai aucun problème à être son numéro 2."

J'ai accueilli Frankowski et Danso à la maison

"Quand ils sont arrivés, ils ne parlaient pas français évidemment, je les ai accueillis à la maison. Je suis comme ça. Partout où je suis passé, j'ai été bien accueilli. l'année dernière je l'ai fait avec Facundo Médina et Wuilker. Farinez On faisait des soirée bières. "

La fin de carrière ? je n'ai rien planifié

"Il n'y a rien de planifié mais il me reste 2 ans de contrat. Mais le plus important c'est que je suis heureux et que les membres de ma famille sont épanouis."