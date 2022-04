Le Gym se saborde à Félix Bollaert

Les meilleurs moments de la première mi-temps Copier

Les meilleurs moments de la deuxième mi-temps Copier

Il y a encore quelques semaines, Nice était 2è de Ligue 1. Les Niçois se prenaient à rêver d’entendre la musique de la Ligue des Champions l’an prochain à l’Allianz Riviera. La Coupe de France devait être un petit cadeau supplémentaire à une saison extraordinaire.

Ce dimanche, tous les compteurs sont remis à zéro ou presque. La Coupe de France est toujours un objectif mais il se pourrait que ce soit le seul. Le Gym a coulé ce dimanche à Felix Bollaert et la qualification pour la plus belle des compétitions européennes semble inaccessible.

Pourtant tout a commencé à la perfection à Lens. Les Niçois surclassent les Lensois pendant toute la première période. D’autant plus que Massadio Haïdara est expulsé après une semelle sur le genou de Youcef Atal. Le RCL va devoir évoluer à 10 contre 11.

Au retour des vestiaires, le Gym n’a plus qu’à marquer pour assoir sa domination. Excès de confiance ou fébrilité de la part des hommes de Christophe Galtier, toujours est-il que Nice coule en 2è mi-temps.

51è minute, Arnaud Kalimuendo, rentré en jeu à la pause, ouvre la marque. Quelques minutes plus tard Cheick Doucouré fait le break d'une frappe lumineuse du droit qui termine sa course dans lucarne opposée de Walter Benitez. Pour continuer la descente aux enfers des Niçois, Mario Lemina récolte son 2è carton jaune, il est expulsé. Avant même l’heure de jeu, les Aiglons gâchent tout.

Lensois et Niçois se retrouvent à 10 contre 10, avec une avance de 2 buts pour les Sang et Or. Les Lensois terminent le travail. Kalimuendo s’offre un doublé. Le Gym perd 3-0 et son capitaine Dante, expulsé à son tour dans les dernières secondes du match.

Une rencontre à oublier pour Nice. Les Niçois vont devoir se remobiliser s’ils ne veulent pas tout perdre en fin de saison.