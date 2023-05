Lens-OM: remporter la finale pour la 2ème place!

La saison de l’OM peut basculer ce samedi soir. Une victoire des olympiens sur le terrain des sang et or, leurs principaux concurrents pour la 2ème place, et le tour serait quasiment joué pour la deuxième place en fin de saison.

Un match nul et les marseillais resteraient 2èmes, mais avec un calendrier un peu plus compliqué, comprenant notamment un déplacement à Lille. Une affiche exceptionnelle qui va peser en cette fin de saison.

Tudor pense "qu'ils (les lensois) vont pousser et nous mettre le pression dès le début"

Tous les observateurs s’attendent à un gros match devant 40 000 spectateurs, dont un millier de marseillais, pour un déplacement strictement encadré. Une affiche entre deux des plus belles formations de France. Et face à la meilleure de France à domicile (14 victoires pour un résultat nul et une défaite en 16 sorties), l’OM devra faire attention, et ce, dès l’entame avec une énorme pression locale. Car avec la fricadelle, c'est une autre spécialité locale. "Ca va être un beau match à voir pour le public prédit Igor Tudor, qui pense qu’ils (les lensois) vont pousser et mettre la pression dès le début, comme ils le font toujours chez eux. C’est normal. Mais nous aussi, on le fera" jure l'entraineur olympien, qui va s'appuyer sur les résultats exceptionnels de ses ouailles en déplacement, de loin les meilleurs de Ligue 1.

Pour espérer un résultat positif, il faudra probablement un OM encore plus costaud qu'habituellement en déplacement

"Il faudra être vraiment solide dans le premier quart d'heure et ne pas faire de faute souligne notre consultant, Fabien Laurenti. Ne pas leur laisser la moindre possibilité de nous mettre en difficulté, le moindre ballon. Il va falloir que l'OM soit bon dans la finition, pas comme la semaine dernière face à Auxerre. On sait que cela va être un gros match, une grosse ambiance avance l'ancien défenseur olympien, qui a porté le maillot des deux clubs et qui connait donc bien la chaude ambiance du stade Bollaert-Delelis. Mais les marseillais ont de quoi répondre sur le terrain, c'est certain."

A l’aller, le duel entre ces deux belles équipes reste l’un des plus beaux matches de la saison de Ligue 1 et l’un des meilleurs de l’OM, malgré la défaite (0-1).

Igor Tudor, entraineur de l'OM: " On verra qui l’emportera mais je pense que ce sera nous."

Ce qui fait dire à Igor Tudor "le grand respect qu’il a pour eux. Ils ont leurs qualités, nous, les nôtres. On verra qui l’emportera mais je pense que ce sera nous" est persuadé l'entraineur marseillais qui voit son équipe s’imposer alors qu’un résultat nul laisserait son OM devant au classement, ce qui reste, à quatre journées de la fin, l’objectif prioritaire pour les olympiens…