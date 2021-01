Lens: Loïc Badé vers le Milan AC?

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 2 janvier et de nombreux joueurs lensois ont déjà alimenté les premières rumeurs de ce marché de transition. Parmi eux, le défenseur Loïc Badé qui est à 20 ans une des révélations de la L1. L'ancien havrais serait sur les tablettes du leader de la Série A.

Forfait pour le déplacement à Nantes ce dimanche à 15H ce dimanche à cause d'une blessure à la cheville, Loïc Badé reste l'une des valeurs sûres de l'effectif lensois, un joueur suivi de très près par plusieurs grosses cylindrées du Vieux Continent.

Parmi elles, Le Milan AC aurait en effet été séduit ces dernières semaines par les performances du jeune défenseur central. Calme, serein, propre techniquement mais sujet parfois à quelques erreurs de placement ou de concentration, Loïc Badé serait devenu la priorité défensive du club italien après la blessure au genou du strasbourgeois Mohamed Simakan.

Très heureux au Racing Club de Lens

Dans son entourage on admet aujourd'hui que l'ancien havrais a tapé dans l'oeil de nombreux clubs "Il se régale à Lens, il y a beaucoup d'intérêt en effet et c'est logique au vu de son profil, de ses performances et ses qualités. Mais ce n'est pas le moment de parler de l'avenir. Il faut le laisser travailler sereinement". Pas question pour l'instant de le voir quitter le Pas-de-Calais, même si les dirigeants lensois savent très bien, que parfois, certaines offres sont difficiles à refuser.

Patron de la défense lensoise à 20 ans

Le jeune parisien a découvert cet été la Ligue 1 avec le Racing Club de Lens. Rappelons qu'il est arrivé libre en provenance du Havre où il a fait ses grands débuts professionnels en disputant 7 rencontres de L2. Dès le début de la préparation estivale, Franck Haise s'est appuyé sur lui pour mettre en place son système défensif avec un axe de 3 joueurs centraux. Depuis le début de la saison, Loïc Badé a participé à 16 rencontres de L1. A chaque fois il a été titulaire.

Des chiffres qui parlent pour lui