Lens : Rask, quand le rap français prend ses quartiers à Bollaert

L'histoire de Rask avec le Racing a pris un tournant décisif en 2020 au moment de la sortie du titre "Chez moi". Dans ce morceau le rappeur originaire d'Arras fait un clin d'oeil aux Tigers, groupe de supporters influent de la Marek : " ils ont relayé le morceau. Un lien fort s'est depuis créé entre nous. Et dans la foulée, des joueurs comme Sotoca ont eux aussi partagé mon morceau. Lens c'est l'équipe de chez moi, mais depuis il y a quelque chose en plus."

Rask et Florian Sotoca à Bollaert - Rask

Rask - Sotoca une belle amitié

Le morceau Sotoca voit le jour un soir durant lequel Rask et son acolyte Rim's sentent que l'inspiration est au rendez-vous : "Il vient à la maison, je lui dis que j'ai envie de faire un son qui motive les sportifs. Il a sorti l'instru et le refrain est venu en seulement 30 minutes".

Rask en studio - Rask

Mettre en avant Florian Sotoca s'est imposé naturellement dans l'esprit de Rask : "J'adore son jeu, le mec est partout, déterminé, devant, en défense. Flo a partagé tout de suite le morceau "Chez moi", sorti en 2020. Il n'était pas obligé. J'avais sollicité d'autres joueurs, certains n'ont même pas ouvert mon message."

Rask et Sotoca dans le vestiaire lensois - Rask

Le Racing ouvre les portes de Bollaert

Le morceau écrit et enregistré, Rask et son équipe ont ensuite sollicité le Racing Club de Lens pour tourner le clip à Bollaert. Un accord a rapidement été trouvé : " On a commencé par tourner dans les vestiaires, un truc de fou. je n'étais jamais entré dans ce vestiaire. Un moment magique"

Pour tourner ce clip, Rask a aussi sollicité les supporters lensois. Les réponses positives ont été nombreuses : " ils m'ont fait rêver. Ils ont commencé à chanter, j'en avais presque des frissons. Ils m'ont donné une telle énergie."

Rask en concert - Rask

5 choses à savoir sur Rask

Rask est originaire d'Arras. En 2012, il sort son premier album "Des terres minées". Il a mis en pause sa carrière entre 2014 et 2019 En 2020, le concert joué à Arras, devant 30000 personnes, en première partie de Black M, le relance Il a créé le label indépendant Nordside avec son ami et producteur Rim's