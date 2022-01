Lens - Stade Rennais : les Rouge et Noir doivent inverser la tendance actuelle face aux "gros"

Le Stade Rennais se déplace dans un stade Bollaert où seuls 5000 personnes pourront se rendre ce samedi soir (21h) pour la 20e journée de Ligue 1, en raison des nouvelles mesures sanitaires. Face à des Lensois qui comptent quatre point de retard sur eux, les Rennais voudront prouver qu'ils sont en mesure de battre un concurrent direct à l'Europe, après les défaites face à Lille, Nice puis Monaco au mois de décembre.

Résoudre le problème d'efficacité dans les deux surfaces

Après les défaites de décembre, une constante saute aux yeux : Rennes domine, mais Rennes concède trop de buts sur ses temps faibles. Bruno Genesio espère y remédier à Lens : "On a travaillé cette semaine sur l'aspect défensif, je pense que c'est aussi une affaire de mentalité : on a une équipe qui joue bien au football, qui aime bien jouer au football, et il faut continuer à développer et à encourager ça. Mais on doit aussi être capables d'aimer défendre un résultat, de gagner 1-0 en défendant un peu plus bas parfois, en étant plus solidaires, un peu moins beaux dans le jeu, mais plus efficaces dans les deux surfaces. On a bien travaillé là-dessus cette semaine, notamment sur l'aspect défensif. Dans l'aspect duel aussi, dans l'aspect agressivité, dans les duels au sol et aériens, parce que l'on sait que samedi c'est un match de duels qui nous attend face à cette équipe de Lens."

Contre Lille, Nice, Monaco et récemment à Nancy, le Stade Rennais a toujours eu la possession, a toujours plus tiré au but que l'adversaire, mais a concédé la défaite à chaque fois. Lors des trois matchs de Ligue 1, le Stade Rennais s'est incliné face à des concurrents directs. Pas facile à vivre pour Bruno Genesio, qui n'est pas spécialement inquiet pour autant : "Toutes les défaites sont très dures. On aime pas perdre, on est tous comme ça. Mais il y a des défaites plus inquiétantes que d'autres. Elles le sont, parce qu'on a raté l'occasion de prendre des points d'avance, de s'installer durablement dans le haut de tableau. Mais en tout cas dans le jeu, dans le contenu, globalement, il y a encore plein de bonnes choses qui se passent, et il faut continuer comme ça."

Gaëtan Laborde en mal de réussite

S'il a bonifié l'équipe dès son arrivée à la fin de l'été, Gaëtan Laborde rayonne un peu moins depuis son dernier but à Lorient fin novembre. Le troisième meilleur buteur de Ligue 1 (neuf réalisations), est en panne d'efficacité sur le mois passé. Bruno Genesio : "La confiance d'un attaquant est primordiale. On peut parler de Serhou aussi, même s'il joue moins. Cela passe aussi par l'entraînement, par des situation aux entraînements où l'on doit être en réussite, pour que lorsque ces situations se reproduisent en match, l'attaquant ait suffisamment de confiance et de conviction pour les convertir en but."

Sur les cinq derniers matchs, Gaëtan Laborde s'est procuré très peu d'occasions. S'il se dépense toujours autant, en témoigne sa deuxième place au classement des kilomètres parcourus en Ligue 1 cette saison, le nombre d'expected goals* de Gaëtan Laborde s'élève à 1,3 sur ses cinq derniers matchs (soit 0.26 par match), contre 8,6 sur ses quatorze précédents (soit 0.61 par match) en Ligue 1. Et s'il avait scoré face à Paris et Lyon en début de saison, l'ex-Montpelliérain est resté muet face à Lille, Nice et Monaco.

Le Stade Rennais et son avant-centre parviendront-ils à inverser cette tendance face à Lens ? Il le faudra pour relancer une série positive dans un mois de janvier capital pour la suite de la saison.

*Les "buts attendus", soit la probabilité qu'un tir se termine en but selon les caractéristiques de ce tir et des événements menant à ce tir.