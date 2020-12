Lens toujours aussi ambitieux avant de se déplacer à Monaco

Les Sang et Or vont retrouver sur la pelouse du Stade Louis 2 une formation qui doit absolument se relancer. Monaco vient de s'incliner lors de ses deux derniers déplacements après un enchaînement de 4 succès consécutifs. A Lille et à Marseille et à chaque fois sur le score de 2 buts à 1. Le Racing devra bien entendu se méfier du pouvoir offensif monégasque avec le duo d'attaquants Ben Yedder-Volland épaulés par deux joueurs de couloir, Gelson Martins et Diop.

Mais les artésiens toujours très imaginatifs offensivement auront eux aussi des chances à saisir face à une défense très jeune et inexpérimentée: Le duo composé de Disasi, 22 ans, et de Badiashile, 19 ans, manque parfois cruellement d'efficacité. A moins que leur entraîneur Niko Kovacs décide de conforter dans son équipe de départ le chilien Maripan qui avait remplacé Badiashile à la pause samedi au Stade Vélodrome.

Sans Loïc Badé suspendu. Retour de Médina dans le onze de départ?

De son côté, le staff lensois devra remodeler une nouvelle fois sa défense, privé de Loïc Badé, suspendu pour ce déplacement en Principauté. Mais il pourra de nouveau s'appuyer sur Jonathan Gradit qui était suspendu contre Montpellier samedi dernier. Aux côtés de l'ancien caennais on devrait retrouver Steven Fortes qui était déjà dans le 11 départ samedi et Massadio Haidara très convaincant dans son rôle d'axial gauche dans cette défense à 3.

A moins que Franck Haise ne décide de relancer Facundo Medina, moins flamboyant ces dernières semaines : l'argentin a suivi les deux dernières rencontres sur le banc après avoir été sorti dès la 53ème minute contre Angers le 29 novembre dernier. Le coach lensois doit aussi penser à ménager son effectif sachant qu'il faudra enchaîner à Metz lundi avant de conclure l'année dans une semaine avec la réception de Brest.