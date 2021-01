Lens: Le gardien Jean-Louis Leca est-il en danger?

Le gardien lensois a une nouvelle fois été en difficulté mercredi soir face à Lyon. Avant de défier Strasbourg ce samedi il a beaucoup été question de sa sortie aux poings qui a entraîné le deuxième but adverse. "Une erreur" pour de nombreux supporters qui aimeraient voir Wuilker Farinez titutarisé.

Jean-Louis Leca n'a pas eu besoin d'écouter ou de lire les différents commentaires qui ont suivi la défaite lensoise 3 2 à Lyon mercredi. Cette sortie ratée des deux poings sur un centre au premier poteau de Dubois lui a tout de suite rappelé une intervention identique qui avait permis le 12 décembre à Montpellier de marquer sur un coup-franc de Savanier. Touché par la Covid 19 fin octobre, le gardien lensois est moins performant depuis 2 mois.

Leca très critiqué par de nombreux supporters lensois

Soyons clairs, Jean-Louis Leca réalise une première partie de saison intéressante, avec plusieurs arrêts importants qui ont permis au Racing de ne pas décrocher au score dans plusieurs rencontres comme face à Saint-Etienne et face au LOSC. Mais les imprécisions commencent à s'accumuler (n'oublions pas également les deux fautes de main lors du 4 4 concédé contre Reims) et il souffre aujourd'hui de la comparaison avec d'autres gardiens de L1 comme le lillois Maignan, l'angevin Bernardoni ou encore le brestois Larsonneur.

Une doublure inexpérimentée qui n'a joué que 9 minutes en L1

Le portier corse a aujourd'hui "la chance" d'avoir à ses côtés un jeune gardien étranger, Wuilker Farinez, avec qui il entretient de très bons rapports. Le jeune vénézuélien découvre à 22 ans le football européen à travers la L1, mais aussi un nouveau pays et une nouvelle culture. En toute logique, le staff technique lensois n'est pas convaincu dans l'immédiat par l'idée de faire évoluer la hiérarchie des gardiens de but.

Heureux de faire partie d'une équipe européenne et d'intégrer un club légendaire

Wuilker Farinez est un débutant dans la ligue française qui a profité de la blessure à l'épaule de Jean-Louis Leca à la 85ème face à Brest le 23 décembre dernier pour faire ses grands débuts en L1. Il a d'ailleurs malheureusement encaissé son premier but, 9 minutes plus tard, sur un penalty dans les arrêts de jeu. Un pénalty sur lequel il a effleuré le ballon avant que ce dernier ne rentre dans son but.

5 choses à savoir sur Wuilker Farinez