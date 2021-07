Leonardo Balerdi reste définitivement à l'OM

L'Argentin Leonardo Balerdi s'engage avec l'OM pour les cinq prochaines saisons. Le club olympien est parvenu à un accord avec son club initial, le Borussia Dortmund, après le succès de sa visite médicale, ce samedi.

Déjà 25 match sous le maillot marseillais

Le défenseur central de 22 ans était en prêt à Marseille pour la saison 2019-2020. Balerdi a joué 25 matchs et a marqué deux buts contre Lorient et Dijon.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans un communiqué, la direction de l'OM souligne "son intelligence de jeu, sa solidité dans les duels au sol et aériens ainsi que sa qualité de relanceurson intelligence de jeu, sa solidité dans les duels au sol et aériens ainsi que sa qualité de relanceur". C'est la troisième recrue marseillaise dans ce mercato après Gerson et Konrad de la Fuente.