VIDÉO - Les 10 bonnes raisons pour lesquelles Quevilly-Rouen Métropole va battre le Havre

Quevilly-Rouen Métropole reçoit Le Havre ce vendredi soir au stade Diochon pour la 13e journée de Ligue 2. Un véritable événement à vivre en direct sur France Bleu Normandie à partir de 19h30. Quelles sont les chances de QRM ? Voici les 10 bonnes raisons pour lesquelles l'équipe va l'emporter.

Pour certains, c'est un derby à la cause de la proximité géographique. Pour les autres, le seul derby normand est celui entre le Havre et le FC Rouen. Toujours est-il que les Ciel et Marine se déplacent à Rouen ce vendredi soir pour affronter Quevilly-Rouen Métropole à l'occasion de la 13e journée du championnat de Ligue 2.

C'est le premier match de l'histoire entre les deux formations. Un match particulier, d'autant qu'il se joue sur la pelouse de Diochon; où le Hac est souvent venu affronter l'équipe de Rouen. Quelles sont les chances de Quevilly-Rouen Métropole ? Voici les 10 bonnes raisons pour lesquelles l'équipe va s'imposer face aux Havrais.

Le match Quevilly-Rouen Métropole / Le Havre est à vivre en direct sur France Bleu Normandie à partir de 19h30 avec Manuel Quesnel, Bertrand Queneutte et nos consultants Alexis Bertin et David Fouquet.