Les 15 adversaires du Mans FC pour cette saison de National 2

Le club manceau évoluera dans un groupe dense et homogène qui regroupe des équipes d'un grand quart nord ouest de la France. Dont trois réserves de clubs professionnels.

Le Mans FC connaît désormais ses adversaires pour la saison de National 2 qui s'ouvrira le 12 août. La fédération a dévoilé ce jeudi la composition des groupes de cette nouvelle division, qui se substitue au CFA. Dans sa poule D, Le Mans FC aura fort à faire face à des équipes d'un grand quart nord-ouest.

Le Mans FC sera dans le groupe D

En effet, les Sang et Or seront d'abord opposés à trois réserves de clubs professionnels : Lorient, Le Havre et Rennes, qui a dominé sa poule l'an dernier. Toutefois ces trois équipes ne sont pas autorisées à monter, ce qui laissera aux autres l'opportunité d'arracher l'unique billet en jeu pour le National. Dans ce groupe de 16 équipes, Le Mans FC retrouvera aussi trois autres promus, dont son rival de l'an dernier, Saint-Pryvé-Saint-Hilaire. Ainsi que deux anciens clubs pros : le FC Limoges, tombé dans l'amateurisme en 1987 suite à un dépôt de bilan. Et le stade Briochain (Saint-Brieuc), lui aussi liquidé et reparti de zéro il y a vingt ans. Du côté des valeurs sûres du groupe D : les normands de Granville, qui joueront leur 3e saison à ce niveau après avoir loupé la montée de 4 points l'an dernier. Mais aussi Trelissac et Vitré, habitués à cette division depuis respectivement 6 et 5 ans.

En ce qui concerne les déplacements, les Manceaux iront donc de la Haute Normandie à la Dordogne, en passant par la Bretagne, la Vendée et le Centre. Les deux plus gros déplacements seront Limoges (330 km) et Trelissac (401 km). Première journée le 12 août. En attendant, les matchs de préparations démarrent ce samedi pour Le Mans FC.

Le programme des matchs de préparation