Les 30 qui font le foot français selon L'Équipe

Ils sont joueurs, entraîneurs, arbitres ou encore dirigeants et ils ont marqué l'année 2021 sur le terrain ou en coulisses. L'Équipe publie ce jeudi le classement établi par sa rédaction des "30 qui font le foot français". Le joueur du PSG Kylian Mbappé figure à la première place.

Le classement

Kylian Mbappé Karim Benzema Lionel Messi Christophe Galtier Didier Deschamps Dimitri Payet Franck Haise Neymar Antoine Griezmann Kadidiatou Diani Burak Yilmaz Nasser Al-Khelaïfi Zinedine Zidane Paul Pogba Bruno Genesio Vincent Labrune Jorge Sampaoli Stéphanie Frappart Peter Bosz Hugo Lloris Noël Le Graët Lucas Paqueta Thierry Henry Pablo Longoria Mino Raiola Jean-Michel Aulas Dimitri Rybolovlev Habib Beye Corinne Diacre Sébastien Deneux

Comment ce classement est-il établi ?

Pour établir ce classement, pas de critères à remplir, si ce n'est celui d'avoir marqué l'esprit des journalistes de la rédaction foot de l'Equipe. "C'est vraiment un classement subjectif", indique Lionel Dangoumau, rédacteur en chef du service. Tous les membres de la rédaction foot ont ainsi fait leur propre liste et au terme d'un vote, cette liste finale a pu être établie. "Il peut s'agir de joueurs, d'entraîneurs, de dirigeants, de tous ceux dont on pense qu'ils ont un poids, de manière très variée, sur le football français".

Kylian Mbappé numéro 1

Kylian Mbappé ? Facile à justifier : il est tout simplement le "meilleur joueur français de l'année écoulé et l'un des meilleurs mondialement". Karim Benzema arrive second, mais "ça se joue à pas grand chose" : "Mbappé a une dimension charismatique, une capacité à transcender son sport, il parle à tout le monde, c'est vraie star qui des engagements sociétaux, qui impliqué dans la vie de la cité", selon Lionel Dangoumau. Contrairement à Benzema, il joue en Ligue 1, en France, ce qui lui donne un poids plus important nationalement. D'autant qu'il a "pris la parole cette année, sur sa carrière, ses choix, ses performances, ce qui était devenu un peu rare". "On lui reprochait d'être égoïste sur le terrain, poursuit Lionel Dangoumau. Il a gommé ça. Il pouvait aussi paraître un peu hautain car il parlait peu. Parler lui a donné un aspect un peu plus chaleureux".

Trois femmes dans le classement

Kylian Mbappé détrône ainsi Stéphanie Frappart, arbitre internationale, en tête du classement en 2021 mais qui "reste un personnage important du foot français, même si elle n’est pas très médiatisée".

L'attaquante du PSG Kadidiatou Diani, elle, fait son entrée dans le classement, comme meilleure joueuse de l'année en D1. Pourquoi si peu de femmes dans le classement (hormis Corinne Diacre qui y figure chaque année depuis qu'elle entraîne l'équipe de France féminine) ? "L'Euro repoussé", "une année de transition" pour le foot féminin, sans club français vainqueur de la Ligue des Champions et avec des "polémiques entre joueuses et sélectionneuses".

Les entrées remarquables : Messi et Henry

Parmi les autres entrées remarquées : Messi, "incontournable" même s'il n'est pas numéro 1 car ses performances n'ont pas été "à la hauteur des attentes et de sa signature" ; ou encore Thierry Henry qui "reste l'un des plus grands joueurs de foot français". Depuis qu'il est devenu consultant pour Amazon, avec son "ton particulier" et ses "analyses pertinentes", "on le voit presque tous les week-end à la télévision" et il est ainsi "redevenu un personnage du 'feuilleton L1'".

► Lionel Dangoumau, rédacteur en chef Football de L'Équipe sera l'invité de l'émission Ma France, animée par Wendy Bouchard, à 13h20 ce 6 janvier.