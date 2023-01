Les 30 qui font le football français selon l'Equipe

Ils sont joueurs, entraîneurs, arbitres ou encore dirigeants et ils ont marqué l'année 2022 sur le terrain ou en coulisses. L'Équipe publie ce mercredi le classement établi par sa rédaction des "30 qui font le foot français". Le joueur du PSG Kylian Mbappé, déjà numéro 1 l'année dernière, figure encore à la première place, suivi par Didier Deschamps, dont le contrat à la tête de l'équipe de France vient tout juste d'être reconduit jusqu'en 2026. Découvrez le classement après une folle année 2022 pour le foot français.

Les 30 qui font le foot français :

Kylian Mbappé, patron du foot français à seulement 24 ans

Au micro de France Bleu, Lionel Dangumau, rédacteur en chef de l'Equipe est revenu sur les enseignements principaux de ce classement. A commencer par la première place occupée par Kylian Mbappé, déjà en première position en 2019, en 2020 et l'année dernière. "Je crois que ça traduit l'importance qu'il a prise sur le terrain et en dehors dans le foot français. A 24 ans, c'est lui le patron. On l'a vu à la Coupe du monde, on l'a vu dans ses prises de positions vis à vis de Noël Le Graët récemment", explique le rédacteur en chef de L'Equipe.

Lionel Dangumau fait référence au tweet de Kylian Mbappé qui réagissait aux propos de Noël Le Graët, mis en retrait de la présidence de la FFF, sur Zinedine Zidane. "On a vu que c'est sa réaction qui a déclenché toutes les réactions suivantes et qui ont presque abouti à la mise en retrait de Noël Le Graët quelques jours plus tard".

"Il y a rarement eu dans le foot français un joueur qui avait autant de talent et autant d'impact sur les performances de l'équipe dans laquelle il joue, que ce soit le PSG ou l'équipe de France et en même temps qui avait aussi une voix, qui pouvait s'exprimer sur des sujets très variés et qui justement ne se contentait pas d'être juste un joueur de foot" , poursuit-il.

La famille Mbappé pèse définitivement lourd dans le football français puisque Fayza Lamari, la mère de Kylian, est 10e du classement. "Elle a du poids, c'est la conseillère du plus grand joueur français. Elle est aussi quelqu'un qui compte aujourd'hui dans le paysage", analyse Lionel Dangumau.

Didier Deschamps, numéro 2 du classement

L'autre homme fort du football français en 2022, c'est évidemment Didier Deschamps qui a su amener l'équipe de France en finale du Mondial malgré les nombreux obstacles sur sa route. "On avait du mal à imaginer que les Bleus aillent en finale avec tout ce qui leur est tombé dessus, admet Lionel Dangumau. Malgré pas mal d'obstacles, notamment les blessures de joueurs majeurs, il a réussi à reconstruire un groupe, à manager ses joueurs".

Didier Deschamps revient de loin, notamment après avoir affonté son premier échec en tant que sélectionneur : l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro. Mais le coach a su rebondir et est arrivé en position de force pour prolonger son contrat à la tête des Bleus jusqu'à la prochaine Coupe du monde en 2026.

L'arbitre Stéphanie Frappart, première femme du classement

A la sixième place de ce classement, la rédaction de l'Equipe a choisi de placer une femme mais pas une joueuse. Il s'agit de l'arbitre Stéphanie Frappart, première femme à avoir arbitré un match de Coupe du monde . "Les footballeurs battent des records sur le terrain en marquant des buts, elle, elle bat des records en tant que première femme arbitre à se retrouver à arbitrer des compétitions masculines", explique Lionel Dangumau. Stéphanie Frappart a été la première à arbitrer en Ligue 1, puis en Coupe d'Europe.

"Aujourd'hui, on la considère comme un arbitre comme les autres. C'est-à-dire qu'on peut aussi critiquer ses performances. Et ça a été le cas cette saison. On ne se pose plus la question ce que soit une femme ou un homme. C'est vraiment remarquable que ce soit une arbitre française qui casse les barrières les unes après les autres. C'est quelque chose que l'on doit célébrer", se réjouit le rédacteur en chef de l'Equipe.

Noël Le Graët à la dernière place du classement

Si son règne semble sur le point de se terminer, difficile de ne pas placer Noël Le Graët dans ce classement de ceux qui ont fait le foot français en 2022, explique Lionel Dangumau. Celui qui fut l'homme fort du foot hexagonal a récemment été mis en retrait de la présidence de la FFF , après une succession de polémiques. "Sa dernière place symbolise quelque chose. C'est quelqu'un qui a beaucoup influencé le foot français sur l'année écoulée. Cette dernière place, elle symbolise le fait que c'est la fin de quelque chose pour lui", estime le rédacteur en chef de l'Equipe.