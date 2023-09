Les 40 ans du match Laval / Kiev : "le plus beau moment de ma carrière" pour le défenseur Loïc Pérard

Il y a 40 ans jour pour jour, le 28 septembre 1983, on ne parlait que de cela dans la ville de Laval. Le soir même, le stade Francis-Le Basser accueillait sa toute première affiche de Coupe d'Europe. Le match retour des 32e de finale de la Coupe de l'UEFA entre le Stade Lavallois et le Dynamo Kiev. Après le 0 à 0 du match aller, les footballeurs mayennais entraînés par le Michel Le Milinaire réalisent l'exploit. Ils battent les Soviétiques 1-0 grâce à un but de José Souto à la demi-heure de jeu. Cette rencontre reste à ce jour la seule et unique victoire de Laval en Coupe d'Europe.

"C'était la réussite du centre de formation"

Le défenseur Loïc Pérard a 21 ans à l'époque. Comme au match aller, il est chargé, lors du match retour à Laval, de marquer l'un des meilleurs joueurs du monde du moment, l'attaquant de Kiev Oleg Blokhine. Celui qui a été formé à Laval évoque ce match du 28 septembre 1983 comme étant l'un de ses plus grands souvenir de footballeur : "tous les joueurs avec qui j'ai joué ce match là ont eu une belle carrière ensuite, tous vous diront 40 ans après que c'est le plus beau moment de leur carrière. On a connu des victoires importantes, mais ce match là, on était beaucoup de joueurs issus du centre de formation. C'était l'image du club et de la réussite du centre de formation avec Bernard Maligorne. On était nombreux dans le onze de départ, donc tout cela fait que cela restera un moment unique. J'ai aussi eu la chance de gagner le tournoi de Toulon où j'ai été élu "joueur le plus élégant" avec l'équipe de France Espoirs. Mais, même si ça c'est important, le plus important, pour moi, cela restera le match Laval / Kiev et le plus beau souvenir de ma carrière, tellement c'était incroyable de décrocher la qualification."

En 16e de finale, le Stade Lavallois est opposé à l'Austria Vienne.

Composition de l'équipe du Stade Lavallois contre le Dynamo Kiev, le 28 septembre 1983 : Jean-Michel Godart, Patrice Bozon, Jean-Marc Miton, Loïc Pérard, Michel Sorin, Thierry Goudet, Jean-Paul Rabier, José Souto, Klaus-Dieter Jank (Jacky Paillard), Oumar Sène, Éric Stefanini. Entraîneur : Michel Le Milinaire.