Les abonnés du Mans FC espèrent remonter vite en Ligue 2 de football

C'est la première étape de la saison pour les supporters du Mans FC. Depuis ce lundi ils peuvent s'abonner pour assister aux rencontres des sang-et-or au MMarena. Pour le championnat c'est un total de 17 rencontres à domicile, la première contre Rouen-Quevilly le 28 août. Dans un premier temps seuls les réabonnements sont possibles, les nouveaux abonnements ouvriront ce jeudi.

Dans la file d'attente devant la billetterie de la Pincenardière, on parle forcément de la saison qui attend les sang-et-or après la descente. Le souvenir du championnat de National est tout frais chez les supporters. "On espère une remontée facile mais on sait que ça ne sera pas facile" résume Bruno, du Lude.

Mouiller le maillot dès le départ

Tous sont d'accord sur l'importance des premières rencontres. "Il faut prendre des points dès les premiers matches" souligne Jean-Yves d'Allonnes. "Il faut mouiller le maillot dès le départ pour tourner la page" insiste Martine, du Mans.

Certains ne parient pas sur une remontée immédiate. "Honnêtement je n'y crois pas cette année, tempère Hubert, de Ballon Saint-Mars. L'équipe a été beaucoup renouvelée et le temps que la mayonnaise prenne, il risque d'être trop tard". Mais il ne demande qu'à avoir tort.

Les deux premiers de National montent directement en Ligue 2, le 3e dispute des barrages. C'est par ce biais que le Mans FC avait obtenu sa montée en Ligue 2 à l'issue de la saison 2018-2018.