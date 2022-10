Les adversaires de Dijon et Saint Apollinaire pour le 7° tour de la Coupe de France

La Coupe de France fait voyager les deux clubs Côte-d'Oriens encore engagés dans la compétition. Ce mercredi 19 octobre, le tirage au sort du 7° tour vient de désigner les prochains adversaires de Saint Apollinaire , et du DFCO qui fait son entrée dans la compétition.

Un mal classé pour Saint Apo

Les amateurs de Saint Apollinaire qui évoluent en National 3 iront jouer dans le Cher , sur le terrain de "Bourges Foot 18". Un club qui se situe actuellement en avant-dernière place de sa poule de Nationale 2, avec encore aucune victoire au compteur en 6 matches de championnat. "On est un peu déçus, on aurait préféré jouer à domicile" commente Pierre-Yves Doudoux, le président du club de Saint Apollinaire. "C'est la 4° fois que l'on doit effectuer un déplacement. On va tenter d'organiser un bus de 50 places pour emmener nos supporters. On va tout faire pour arriver au 8° tour, ce serait une première pour notre club."

Le tirage au sort du Groupe I - DR

Un club de N2 pour le DFCO

Les Rouges du DFCO ont droit eux a un déplacement dans le Loiret, à la rencontre de "Saint-Privé-Saint-Hilaire FC", un club de N2 qui pointe à la 13° place de sa poule.

Ces matches se disputeront le week-end du 29 et 30 octobre prochain. L'année dernière, Saint Apollinaire avait été éliminé au 7° tour, battus par le DFCO 3 buts à 0 dans un match baptisé "la Fête des voisins." Le DFCO s'était incliné en 32° de finale, sorti sur tirs aux buts par Cannes.

Le retour de la "Fête des voisins" au 8° tour ?

Le 8° tour pourrait nous offrir un joli derby : "Dans chaque groupe, le vainqueur du match 1 retrouvera au 8e tour le vainqueur du match 2, et ainsi de suite." précise la Federation Française de Football, autrement dit si Dijon et Saint Apollinaire se qualifient tous les deux, ils se retrouveront face à face le tour prochain. "Dans ce cas-là, cette fois-ci, on espère bien les recevoir sur notre terrain" sourit Pierre-Yves Doudoux.