Affaires au TFC : Philippe Montanier y voit une "tempête dans un verre d'eau"

Le coach du TFC n'a pas voulu faire beaucoup plus de commentaires sur les affaires qui secouent le club depuis quelques jours. Il y voit "une tempête dans un verre d'eau" pour certaines d'entre elles. "On est toujours sur une situation très sereine au sein du groupe pro. On est plutôt enthousiastes pour jouer cette fin de saison. On a envie de jouer au foot."

ⓘ Publicité

Aboukhlal présent à Nice ?

Philippe Montanier, interrogé sur la présence ou non de Zakaria Aboukhlal dans le groupe ce weekend, a expliqué qu'il était effectivement "sélectionnable" et compte sur lui.

Du côté des joueurs, on assure que tous ces remous n'ont pas perturbé le quotidien : "Cela n'a rien changé pour nous, on reste un groupe uni. On surfe encore sur la Coupe de France. Non, la fin de saison n'est pas gâchée", ajoute le milieu de terrain Denis Genreau.

Le TFC ira à Nice dimanche. Match à vivre en intégralité dès 15 heures. Un match que pourrait manquer Branco Van den Boomen, qui souffre toujours de la cheville.