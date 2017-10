Les affiches des 16 èmes de la Coupe des Landes de foot

Le tirage au sort des 16èmes de finale de la Coupe des Landes de Foot a eu lieu ce lundi soir, au siège du District. Sur le papier, cela s'annonce compliqué pour Oeyreluy et Mees.

Le tirage au sort des 16èmes de finale de la Coupe des Landes de Foot a eu lieu ce lundi soir, au siège du District. Parmi les matches qui se joueront le 12 novembre prochain, à noter la rencontre entre Oeyreluy et Doazit, quatre divisions séparent les deux équipes et ce sera la même chose pour le match entre Mees et Seignosse/Capbreton/Soustons. Quant au Stade Ygossais, il jouera contre Saint-Sever.

Les affiches des 16èmes de finale de la Coupe des Landes de foot