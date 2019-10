Les agriculteurs de Loire et de Haute-Loire vont organiser des barrages filtrants ce mardi

Les agriculteurs vont montrer les muscles ce mardi partout en France. La FDSEA de Loire et de Haute-Loire appelle à organiser des barrages filtrants dans les deux départements.

"France, veux-tu encore de tes paysans ?". Cri de coeur, et mot d'ordre de la mobilisation des agriculteurs ce mardi partout en France. Les agriculteurs vont organiser des blocages et des barrages filtrants, notamment en Loire et Haute-Loire, à l'appel de la FDSEA.

Des barrages filtrants en Loire et en Haute-Loire

Dans la Loire, trois barrages filtrants vont être organisés :

à Feurs, au rond-point de l'autoroute

à Mably au rond-point du carrefour

à Saint-Etienne au niveau de la sortie 14 de l'autoroute 72 au niveau de la station-service AGIP

Dans la Loire, un barrage filtrant sera mis en place au niveau d'Espalem/Blesle à la sortie 22 de l'autoroute 75.

Colère contre les traités internationaux

Les agriculteurs veulent se faire entendre et dire leur colère contre les traités de libre-échange controversé, le CETA et le Mercosur.

Des traités vécus comme une trahison par les agriculteurs, car ils permettraient selon eux d'importer de la viande qui ne respecte pas les mêmes normes que la viande française.

De nouvelles actions à prévoir

Les agriculteurs affirment que la balle est désormais dans le camp des consommateurs, qui doivent les soutenir en achetant local.

Cette journée nationale d'action pourrait déboucher sur une mobilisation plus régulière. La FDSEA de la Loire n'exclut pas une nouvelle mobilisation au mois d'octobre, qui pourrait être plus musclée.