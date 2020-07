L'OGC Nice s'incline à Saint-Etienne en match amical (4-1)

Deux de chute pour l'OGC Nice cet été. Après une première défaite à Lyon (1-0) samedi dernier, le Gym a cette fois perdu sur la pelouse ensoleillée de Geoffroy-Guichard, face à des Verts plus fringants. A l'issue d'un scénario très différent de celui du Groupama Stadium. Rapidement menés au score à Lyon, les Aiglons ont cette fois pris les devants très tôt, au quart d'heure de jeu, grâce à une récupération haute d'Amine Gouiri, qui fêtait sa première titularisation sous le maillot rouge et noir. Le ballon arrivait jusqu'à Khephren Thuram et après un joli mouvement avec Kasper Dolberg et Hicham Boudaoui, le jeune milieu concluait dans le but vide (17e).

Mais les jambes étaient lourdes pour ce second match amical de l'été, et le Gym a ensuite reculé sous le pressing de Stéphanois qui sont montés en puissance tout au long du match. Le nouvel arrivant Jean-Philippe Krasso égalisait avant la mi-temps (41e), oublié au second poteau suite à un corner et Denis Bouanga étaient proche de donner l'avantage d'une tête lobée qui finissait sur la barre d'un Walter Benitez battu (44e). A la pause, l'entraîneur Claude Puel décidait de changer ses onze joueurs et la jeunesse stéphanoise n'allait pas perdre de temps gonfler le score. En un quart d'heure, Charles Abi par deux fois (46e et 56e) et Yvann Maçon (52e) clôturaient la marque (4-1).

Le Gym finit à 10

Avec seulement quatre changements à la pause (Brazao, Hamache, Burner et Makengo à la place de Dolberg, Kamara, Atal et Danilo), Patrick Vieira a voulu voir ce qu'avaient ses Aiglons dans les pattes. Visiblement elles sont fatiguées. Voire même déjà abîmées. Touché à la cheville, Patrick Burner a en effet laissé ses partenaires à dix en fin de match, alors que Trouillet, Boulhendi, Pelmard et Sacko avaient fait leur entrée quelques minutes plus tôt.

Après cette première parenthèse estivale en Rhône-Alpes, le Gym rentre pour quelques jours sur la Côte d'Azur avant de retourner à Lyon en fin de semaine prochaine pour deux nouveaux matchs amicaux face aux clubs de Glasgow.