A la veille de la finale du mondial entre la France et la Croatie, les Alsaciens se tiennent prêts. Devant leurs télés, dans les bars, dans les fan-zones, avec ou sans maquillage, la soirée s'annonce très festive en cas de victoire des Bleus.

Marie et Andrea seront bien sûr devant leur télé dimanche après-midi

Alsace, France

Les plus anciens espèrent revivre la folie de 98. Les plus jeunes rêvent d'y goûter pour la première fois. L'Alsace retient son souffle à la veille de la finale de la coup du monde entre la France et la Croatie.

Louis n'était pas né en 98, il rêve d'une victoire des Bleus dimanche soir © Radio France - Maxime Nauche

Louis a 11 ans, il est en vacances chez ses grands-parents et a fêté la qualification en finale avec ses cousins. "La finale, ça va être serré mais on va gagner, Mbappé c'est une fusée !" s'exclame le jeune Strasbourgeois avec son maillot d'Antoine Griezmann sur les épaules.

Patrick rêve de revivre 98 © Radio France - Maxime Nauche

De son côté Patrick assure que, dimanche à 17h, il aura le maillot de 98 sur lui avec un certain Zidane floqué dans le dos : "Il faut mettre toutes les chances de notre côté !"

Les Bleus pourront même compter sur le soutien d'un Italien. Andrea vit à Strasbourg depuis 15 ans. "A défaut d'avoir pu supporter la squadra azzura, je suis derrière l'équipe de France avec ma femme et mes deux filles qui sont françaises."

Même les maisons alsaciennes les plus traditionnelles sont décorées pour l'occasion © Radio France - Maxime Nauche

Joëlle ne suit pas vraiment le foot d’habitude mais demain à 17h, elle sera aussi devant la télé chez des amis : "Cette équipe dégage une vraie cohésion, une joie de vivre et d'être ensemble, ça fait plaisir à voir."

Enfin, Alexandre et Fiona iront au Jardin des Deux Rives à Strasbourg pour suivre la finale sur écran géant : "On a envie de profiter de l'ambiance, de voir tout ce monde uni main dans la main." En cas de victoire, le couple a déjà prévu de décrocher le drapeau tricolore de leur balcon pour courir autour de la place de la République.

Dans les bars, on se prépare à travailler très tard demain soir © Radio France - Maxime Nauche