Les ambitions du nouvel entraîneur des féminines de l'US Orléans en D2

Il y avait des sourires samedi sur le terrain synthétique qui jouxte celui de la Source. Les Orléanaises ont facilement battu Le Puy-en-Velay (3-0) pour le premier match de deuxième division. grâce à une doublé de Salma Zemzem et un but de Coralie Monguillon. Après la promotion de Farid Kebsi en tant que directeur technique, c'est Dominique Morabito qui donne de la voix sur le banc cette saison. Le nouvel entraîneur est épaulé de Sarah Chalabi. Ce ne sera pas de trop pour mener l'équipe vers le haut du classement parce que la saison s'annonce longue et intense. Six équipes descendront cette saison suite à la réforme du championnat par la Fédération française de football et la création d'une seule et unique poule l'an prochain.

Pour moi, un club doit avoir une vitrine. Si je regarde Orléans, la vitrine reste les professionnels

"Les filles ont pris beaucoup de plaisir, elle ont géré les temps forts et les temps faibles. Le plus beau des scores c'est le 3-0 comme celui contre Le Puy", se félicite Dominique Morabito. Le travail du nouvel entraîneur a été de remanier l'effectif, diminué de 30%. La politique de la direction a été de lancer de jeunes joueuses du club. "Nous sommes passés de 28 joueuses à 18 joueuses et deux gardiennes. On souhaite vraiment montrer aux parents de jeunes dans les catégories inférieures que nous avons un vivier. Ces filles là joueront lorsqu'elles seront prêtes", souligne Dominique Morabito.

Pas d'opposition des budgets

Sur la question des budgets, Dominique Morabito valide la décision de sa direction. "Si on me demandais de mettre tout le budget pour permettre aux professionnels de jouer la montée en Ligue 2, je serais le premier partant", lance le nouvel homme fort des joueuses orléanaises. Cette saison le budget des féminines a été réduit. Il est aujourd'hui de moins de 500.000 euros : "cela ne nous empêche pas d'avoir des ambitions. Il faut donner un sens au travail. Vous ne pouvez pas demander de l'exigence aux filles et leur dire que nous allons jouer juste le maintien."

L'US Orléans passera son premier test dimanche prochain avec un déplacement sur la pelouse de Lille, l'un des favoris pour la montée en première division.