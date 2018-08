Orléat, Puy-de-Dôme, France

Les footballeuses françaises ont désormais un club officiel de supporters. Les internationales tricolores, qu'elles soient dans les catégories de jeunes ou chez les grandes, peuvent compter sur le soutien inconditionnel des "France Ang'elles". Un groupe de fans né dans le Puy-de-Dôme. Et plus précisément dans le Thiernois. Le président, Richard Farjot, habite à Orléat. La vice-présidente et la trésorière vivent à Lezoux. Rouages essentiels d'un groupe qui vit avec peu de moyens (et aucun soutien financier), mais une ferveur sans faille.

Objectif Coupe du Monde en 2019

Le groupe compte aujourd'hui une centaine de membres qui viennent de tout l'hexagone. On en trouve recense à Lyon, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse, mais aussi en Bretagne, en Normandie, dans Nord et à Paris. L'aventure a démarré à l'Euro 2017 aux Pays-Bas avec un poignet de pionniers. Elle s'est poursuivie cet été avec le Mondial des U20 en Bretagne. Les Bleuettes ont raté de peu la place en finale et ont finalement pris la 4e place du tournoi.

Les Ang'elles comptent une centaine de membres fidèles et fervents - © France Ang'elles

Les infatigables membres des "Ang'elles" ont repris la route ce week-end. Ils seront ce samedi soir à Amiens pour supporter l'équipe entraînée par une certaine Corinne Diacre, l'ancienne coach du Clermont Foot 63. Les bleues filles affrontent le Mexique en match amical. 1er rendez-vous d'une série de rencontres préparatoires à la Coupe du monde, qui sera organisée en France du 7 juin au 7 juillet 2019.