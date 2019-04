"Les années Tapie" à l'OM sur France Bleu Provence ce lundi soir

Marseille, France

Depuis fin 1985 et les intentions de Bernard Tapie de prendre les commandes de l'Olympique de Marseille, jusqu'à la parution du livre de Jean-Jacques Eydelie "je ne joue plus!" en 2006, Alexandre Fiévée retrace toutes les "années Tapie" à base de témoignages et d'archives. Bari, Münich, la descente en D2, l'affaire VA / OM... L'auteur est l'invité de France Bleu Provence, ce lundi, dans le Club Foot Marseille.

Tapie a toujours pensé qu’Amoros avait été « acheté » par l’Etoile Rouge de Belgrade. Pourquoi ? Parce qu’Amoros tirait toujours ses penalties à droite. Ce soir-là, il tira à gauche avec le résultat qu’on connaît. — Il était une fois...Le Football (@VibronsFoot) April 19, 2019

