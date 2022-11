Les arbitres arrêteront deux fois les matches du week-end en Centre-Val de Loire après deux agressions

Une semaine après le report de tous les matchs de la Ligue de football Centre-Val de Loire , retour sur la pelouse pour les équipes le week-end des 3 et 4 décembre. Mais les matches ne se dérouleront pas tout à fait comme d'habitude.

Après deux récentes agressions d'arbitres par des joueurs, le 22 octobre lors de Bourges-Saint-Amand, puis le 12 novembre pendant le match entre entre Le Blanc et Fussy , ils ne veulent pas en rester là.

Deux interruptions de match

Lors de toutes les rencontres de ce week-end, les arbitres siffleront une interruption de rencontre, aux 38e et 64e minutes, les minutes auxquelles les deux agressions ont eu lieu, pour lire un texte aux joueurs et au public. En cours de rédaction, il rappellera l'importance du respect envers tous les participants au match. "C'est pour marquer le coup, et dire que s'il n'y a plus d'arbitres, il n'y a plus de match, et que des agressions de ce type ne doivent plus se reproduire" explique Antonio Teixeira, le président de la Ligue Centre-Val de Loire.

Les arbitres porteront également un brassard blanc avec la mention "Stop à la violence". 700 exemplaires ont été dispatchés dans les six districts de la Ligue.

Risque de suspension à vie des compétitions

C'est par ailleurs ce jeudi que la commission de discipline de la Ligue se réunit pour statuer sur le sort du joueur qui a agressé l'arbitre officiant lors du match entre Le Blanc et Fussy. Ce dernier a reçu un coup de coude en pleine mâchoire et s'est vu prescrire 11 jours d'ITT. L'agresseur risque une suspension à vie de toute compétition de football.

Le joueur auteur de l'agression contre l'arbitre de la rencontre Bourges-Saint-Amand a lui reçu une lourde sanction : 16 ans de suspension et 255 euros d'amende.