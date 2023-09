"Les arbitres sont négatifs contre Caen", les réactions après la défaite contre Guingamp

Traoré et les Caennais sont tombés sur des Guingampais très pressants et en réussite lors de la 9e journée de Ligue 2.

Jean-Marc Furlan, entraîneur du SM Caen : "On a été en difficulté en première mi-temps, ça a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Je ressens que les arbitres ne viennent ici que pour être négatif face au SM Caen. On encaisse un but sur une frappe déviée. On peu avoir un ou deux pénalties pour nous. Rien ne tourne dans le sens du Stade Malherbe en ce moment".

Romain Thomas, capitaine du SM Caen : "Je me demande s'il n'y a pas péno deux fois sur Mendy. On a changé de système, il y a des repères à avoir. On donne ce qu'on a, il y a une grosse débauche d'énergie. Il faut vite la stopper cette série. Si on en est là, c'est qu'on ne fait pas tout bien. Il faut prendre le taureau par les cornes et avancer. On doit mieux faire dans l'utilisation du ballon, mais ce n'est pas très simple, la confiance n'était pas de notre côté au coup d'envoi. Actuellement, il manque des choses. Mentalement, cette défaite fait mal".

Yoann Court, milieu de terrain du SM Caen : "Je pense que le ballon n'est pas entièrement sorti du terrain quand je remets de la tête pour le but d'Autret. Il y a peut-être pénalty sur Alex Mendy. Je ne sais pas si son but est hors-jeu, ça fait beaucoup de choses contraires en ce moment. On est vraiment frustré, on savait que c'était un match pour recoller au haut du classement".

Valentin Henry, défenseur du SM Caen : "On a eu à cœur de réagir et de remettre de l'allant après la défaite contre Grenoble. On est tombé sur une bonne équipe qui nous a dominé en première mi-temps. Il y a ces faits de jeu, je n'ai pas envie de revenir sur ça. Les équipes nous on lu, savent qu'on est performant dans les couloirs et coupent nos relations. On est obligé de se réinventer mais il faut attendre l'heure de jeu pour avoir des espaces. Le mot d'ordre était de ne pas prendre de but, on est malheureux sur ce point là. On n'a pas envie de subir, on va aller à Bordeaux qui est dans la même situation que nous, ça va être le match crucial de ce début de saison".

Brahim Traoré, milieu de terrain du SM Caen : "Beaucoup de frustration. On a bien défendu en première période, on a su relever la tête en seconde mi-temps, mais on prend un but bête. Guingamp est une bonne équipe, ils nous ont bien bloqué. On a su rester costauds et ne pas encaisser de but en première période. On a un peu tout contre nous. Ce but hors jeu à la dernière minute, un pénalty litigieux sur Mendy. Il faut savoir rester tous ensemble pour retourner ça de notre côté".