Les auditeurs de France Bleu Gard Lozère rendent hommage à Louis Nicollin

Louis Nicollin, patron du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) est mort victime d'un malaise cardiaque à Garons. Ce vendredi vous avez la parole à partir de 08h00. Avec vous Jacques Vendroux journaliste, l'ex-entraineur René Girard et Cyril Roure de Nemausus 2013.

Alors qu'Il fêtait ses 74 ans chez "Alexandre", le célèbre restaurant de Michel Kaiser à Garons, Louis Nicollin, patron du Montpellier Hérault Sport Club ( MHSC ) a été victime d'un malaise cardiaque. Il avait été hospitalisé à Nîmes dans "un état assez grave" selon les pompiers. Loulou s'en est allé aux alentours de 18h ce jeudi 29 juin. La terre Nîmoise a tremblé de tristesse, la nouvelle plonge Montpellier, mais aussi le Gard et tout le football français dans le deuil.

Vous rendez hommage sur France Bleu Gard Lozère au truculent Loulou.

Des souvenirs que vous partagez avec nous sur France Bleu Gard Lozère à partir de 8 Heures. 04 66 21 36 37. "On se souvient des derbys entre le Nîmes Olympique et le Montpellier Hérault, de l'amour de Louis Nicollin pour notre belle ville de Nîmes, pour notre club" , nous raconte avec beaucoup d'émotion Nicolas Varenne, Directeur de notre radio.

Louis Nicollin était le président du groupe Nicollin, spécialisé dans le nettoyage et le ramassage et le retraitement des déchets ménagers et industriels. En 1974, il était devenu président du Montpellier Paillade Sport Club, alors en Division d'Honneur. Louis Nicollin a hisser le club en L1 jusqu'au titre de champion de France décroché en 2012

Loulou d'amour, Loulou de tous les excès, Loulou, le Pantagruel du football français.

On se souviendra, de ses sorties verbales, parfois carrément hors-jeu, de sa faconde et de sa bonne humeur. On se souvient de cette crête orange et bleu qu'il s’était fait pour célébrer le titre suprême de champion de France en 2012. Une excentricité bien dans son genre " Je me trouve intronchable".

Une vie, une histoire jusqu'au bout.

C'est un verre de Picpoul à la main, que notre Loulou nous quitte, un verre qui rassemble Gardois et Héraultais dans la tristesse. Adieu Louis, ce soir la planète foot pleure.