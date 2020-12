Les balades de France Bleu Paris Matin : dans les coulisses du Parc des Princes

Quentin Lhuissier et l'équipe de France Bleu Paris Matin vous emmène dans les coulisses... du Parc des Princes ! Stade myhtique du PSG et rempli d'histoire, c'est une visite guidée pas comme les autres que nous vous proposons de (re)découvrir aujourd'hui.

C'est dans un lieu mythique que France Bleu Paris Matin vous a fait découvrir le 2 décembre 2020. Imaginez plutôt : le Parc des Princes, pour vous seul ! Ou presque. C'est ce qu'à vécu Quentin Lhuissier, suffisamment gentil pour nous emmener avec lui dans les coulisses de ce lieu mythique du sport français et parisien.

Et visiblement, il était content ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Merci de ne pas marcher sur la pelouse

C'est avec notre guide du jour, Jonathan Candan, que Quentin Lhuissier s'élance. Premier rendez-vous : la pelouse, mythique, du Parc des Princes. Devant lui, le stade et les 47 929 sièges vides. Anecdote de chats, construction du Parc... La visite peut commencer.

Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est que vous n'avez pas écouté le son ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Bienvenue dans le plus beau vestiaire du monde

Les vestiaires du PSG © Radio France - Quentin Lhuissier

Le plus beau vestiaire du monde, c'est en tout cas comme ça que l'a désigné un média hollandais. Chaque joueur a son propre siège, avec vue sur un écran géant. Autour, les douches et les zones d'échauffement... Quentin vous emmène avec lui jusque dans le siège de Neymar !

La zone médicale © Radio France - Quentin Lhuissier

Quentin Lhuissier et la Coupe des Coupes

Accompagné d'une "expérience vidéo immersive" selon Jonathan Candan, c'est pas moins d'une cinquantaine de trophées divers et variés que nous retrouvons. Parmi eux : la Coupe des Coupes de 1996, une des dernières années de la compétition qui s'arrêtera en 1999. Et en parlant de Coupe des Coupes, Quentin fait une découverte qu'il nous partage en direct :

Le mur des signatures des vainqueurs de la Coupe des Coupes 96 © Radio France - Quentin Lhuissier

Retour sur les maillots du club

Les maillots du PSG © Radio France - Quentin Lhuissier

Clou du spectacle : un couloir rempli de tableaux contenant... les différents maillots du PSG ! Et même la photo d'un certain Éric Rabésandratana. Tiens donc ! Laissons Quentin nous guider, littéralement, à travers le temps et les époques.

Eric Rabésandratana en photo ! © Radio France - Quentin Lhuissier

Merci à notre guide du jour Jonathan Candan, créateur de PSG Expérience.