Les bars de Nancy se préparent à recevoir des centaines de supporters pour la finale de la Coupe du Monde

La ville de Nancy n'organise pas de fan-zone à l'occasion de cette Coupe du monde de football, pour protester contre les politiques environnementale et sociale du Qatar. En conséquence, des milliers de fans de l'équipe de France cherchent à chaque match à trouver le meilleur endroit pour suivre les rencontres des Bleus. Et pour la finale ce dimanche contre l'Argentine, comme pour le reste du tournoi, les bars seront de loin les plus sollicités.

Plus de place disponible

Au Pinocchio par exemple, Place Saint-Epvre, des centaines de clients essayent de trouver le meilleur endroit pour voir la télé, même quand c'est difficile. "Il y a tellement de monde que certains regardent sur leur téléphone car ils ne voient pas la télé", décrit Steven, l'un des serveurs. Un scénario qui risque de se répéter ce dimanche. "C'est le bazar, beaucoup de monde !"

Par conséquent, et comme il faut faire sans terrasse, tout le monde ne peut pas être accueilli. "On fait entrer, mais une fois que les clients ne sont plus installés comme il faut, on arrête. Même nous les serveurs, il faut que l'on puisse passer sans problème", explique Steven. Et le meilleur moyen pour faire la sélection, comme dans plusieurs autres bars, ce sont les réservations. Sauf que déjà, tout est complet et il n'est plus possible de se trouver une place. "C'est comme un concert, il fallait venir super tôt", ajoute le serveur, qui va quand même apprécier le moment malgré l'organisation. "Le Mondial permet de nous amener beaucoup de monde dans une saison où les gens préfèrent souvent rester au chaud", conclut Steven.