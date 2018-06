La France s'est imposée face à l'Australie 2 buts à 1, pour son premier match de poule samedi. Et les bars du Poitou, comme à la Chapelle-Montreuil, ont sorti décoration et grands écrans pour encourager les Bleus.

La Chapelle-Montreuil, France

La Coupe du monde est officiellement lancée pour les Bleus qui se sont imposés pour leur premier match face à l'Australie, 2 à 1. Et les bars du Poitou compte bien vivre à fond cette Coupe du monde 2018, notamment dans les villages. L'unique bar de la Chapelle-Montreuil, Le relais de la boivre, a installé son grand écran pour plus d'émotions. Les habitants de ce village de 700 habitants sont ravis, et au rendez-vous.

Les bars aux couleurs de des Bleus

"Je ne suis pas convaincue pour la suite, il peuvent faire un beau parcours mais il va falloir qu'il percutent d'avantage" témoigne Magalie, habituée du bar. Elle est venue en famille regarder le match au bar, plutôt que de le regarder à la maison, question d'ambiance. "Ici on est ensemble et en plus les gérants sont accueillants", ajoute la supportrice. D'ailleurs, son fils a déjà prévu de venir voir France-Pérou, ici, au Relais de la boivre.

