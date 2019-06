Les Bleues au Havre : les supporters ont donné de la voix pendant l'entraînement

Le Havre, France

Les Bleues sont arrivées au Havre ce mardi 18 juin. Elle joueront dimanche prochain leur match de huitième de finale de la Coupe du Monde féminine de football au Stade Océane après leur victoire contre le Nigéria (1-0) en dernier match de poules. Elles se sont entraînées en terre Normande dans le petit stade de la Cavée Verte sous les yeux de leurs supporters très en forme. Parmi ces invités, des classes et des clubs de la ville convié par la Ligue de Football de Normandie et la ville du Havre.

"D'habitude on les voit à la télé"

Tous ces admirateurs de l'équipe de France féminine sont venus en nombre pour acclamer les Bleues. A leur arrivée en bus, tous étaient déchaînés. Encore plus quand elles ont foulé la pelouse et enchaîné les tours de terrain. Les supporters, jeunes comme plus âgés, ont tous revêtu le tee shirt blanc floqué du slogan de la compétition : "Pour montrer qu'on est de leur côté" explique Chantal.

Parmi les invités, de jeunes collégiens de la ville. Certains tiennent le drapeau français entre leurs mains comme Rodolphe : "Pour les supporter". Il ne pouvait pas rêver meilleure journée : "On les voit tout le temps à la télé, c'est l'occasion de les voir en vrai. C'est trop bien".

Shyrine, elle, s'est maquillée aux couleurs de la France. A la vue des joueuses, elle est au bord des larmes mais des larmes de joie précise-t-elle : "Trop contente ! Tout le monde n'a pas la chance de venir voir l'équipe de France, donc c'est quand même une chance".

Ambiance au stade de la Cavée verte du Havre © Radio France - Flavien Groyer

Des chanceux au Havre dimanche

Belle surprise du côté du jeune collégien Djibril : il ira au stade Océane dimanche prochain. C'est un cadeau d'anniversaire de son papa explique-t-il : "Je suis content, je voulais les voir depuis longtemps. C'était un rêve d'aller au stade Océane pour voir les filles".

Marie Aude, professeur, y sera également. Elle n'y connait rien au foot et pourtant quelques jours avant le coup d'envoi elle est déchaînée : "Génial, j'adore le Havre et pour notre ville ça fait un élan extraordinaire". Dans l'équipe de France, elle a sa favorite : "Wendy Renard évidemment avec son patin dans les buts, c'était magnifique."