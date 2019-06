VIDÉOS - Coupe du monde féminine : l'aventure des Bleues s'arrête en quart de finale

Au terme d'un match très accroché, les Américaines ont battu les Bleues lors du quart de finale de la Coupe du monde (2-1) ce vendredi au Parc des Princes. L'Équipe de France est éliminée de son Mondial et peut avoir des regrets.

Les Américaines ont battu les Bleues lors du quart de finale de la Coupe du monde (2-1) ce vendredi au Parc des Princes. Le match a été accroché, et l'Équipe de France a poussé les États-Unis dans ses derniers retranchements. Malgré une réduction du score en fin de match, le rêve des Bleues s'arrête aux portes des demis-finale.

Les Américaines attaquent d'entrée

Dans un Parc des Princes bouillant, ce sont bien les Américaines qui ont mis la pression dès le début de match avec une première grosse occasion à la 11e seconde de jeu. C'est très logiquement qu'à la 5e minute sur un coup franc obtenu par Alex Morgan, suite à une faute bête de Griedge Mbock, Megan Rapinoe a ouvert le score.

Les Françaises ont subi pendant un gros quart d'heure mais elles ont semblé se ressaisir après. Le reste de la mi-temps a été très équilibré, avec peu d'occasions franches mais une domination des Bleues qui ont repris le contrôle du match.

Les Bleues dominent la seconde mi-temps

Au retour des vestiaires, les Etats-Unis, ont une nouvelle fois accéléré le tempo d'entrée. Il a fallu un double arrêt de Sarah Bouhaddi pour préserver le score. Les Françaises ont finalement réussi à laisser passer la tempête en mettant le pied sur le ballon pour calmer les ardeurs américaines.

L'agressivité retrouvée, les occasions se sont multipliées à l'image d'Eugénie Le Sommer qui a trouvé le petit filet à la 55e. Mais sur une contre-attaque, contre le cours du jeu, Megan Rapinoe a réussi à doubler la mise à la 65e.

Les Bleues assommées ne sont pas parvenues à réagir, et les Etats-Unis ont été à deux doigts de mettre le troisième but, mais l’arbitre a refusé le but pour un hors-jeu très limite.

Une lueur d'espoir

Une fois Delphine Cascarino entrée sur la pelouse, les Françaises ont semblé retrouver la fraîcheur qu’il manquait dans ce match. Eugénie Le Sommer, encore elle, s'est créée une grosse occasion.

À la 80e minute, sur un superbe coup franc, Gaëtane Thiney a réussi à trouver Wendie Renard, qui a mis un coup de tête dans le but pour réduire le score (2-1, 81e).

Les dix dernières minutes du temps réglementaire furent étouffantes. La fin a été tendue mais les Françaises n'ont pas réussi à marquer.

Une main aurait pu être sifflée, après qu'Amel Majri a tiré dans une défenseure américaine a l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre a jugé cette main involontaire et n'a donc pas indiqué le point de penalty.

Les Bleues sont éliminées de leur Mondial en quart de finale, et n'ont pas réussi à décrocher un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

